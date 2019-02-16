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Samsung Galaxy Tab S5e fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İster inanın ister inanmayın, Tab S5e’nin epey şaşırtıcı 7.1 mm’lik gövde kalınlığı yeni Tab S5e’nin rekor 5.5 mm kalınlığı ile geçilmiş durumda. Ekran çerçeveleri de daha küçük ve aynı Super AMOLED ekran donatılmış: 2560 x 1600 çözünürlük. Sadece gram ağırlığı ile bu kötü çocuk sadece Galaxy Tab S4’ten daha hafif değil, aynı zamanda Apple’ın en son 9.7 inç iPad’i ve 11 inç iPad Pro’sundan da hafif.

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Samsung Galaxy Tab S5e Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Tab S5e

Bütün bunlara rağmen, Samsung, 14.5 saate kadar saygın bir pil ömrü vaat ediyor; buna 7.040 mAh pil kapasitesi ve 2.0 GHz hızında çalışan isimsiz bir sekiz çekirdekli işlemci de ekleniyor – muhtemelen Snapdragon 670. Bu Galaxy Tab S5e’yi tam olarak dünyanın en güçlü tableti yapmıyor, ancak 6 GB RAM ile birlikte, web’de gezinme, hafif oyunlar ve özellikle multimedya içerik söz konusu olduğunda işini yeterince yerine getirmesi gerekiyor.

Samsung Galaxy Tab S5e Özellikleri

Ekran 10.5 inç WQXGA (2560×1600) sAMOLED Çipset 64 bit Sekiz çekirdekli (2×2.0 GHz & 6×1.7 GHz) Hafıza / Depolama 4 GB + 64 GB ya da 6 GB + 128 GB, microSD (maks. 512 GB) Kamera Arka: 13 MP

Ön: 8 MP Yuva USB 3.1 (Type C), POGO

Type-C kulaklık bağlantısı dahil Sensör Accelerometer, Parmak İzi Sensörü, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor Kablosuz bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0 GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo Ölçü, ağırlık 245.0 x 160.0 x 5.5 mm, 400 g Batarya 7.040 mAh, Hızlı Şarj İşletim sistemi Android Pie 9.0 Aksesuarlar Arka kapaklı klavye, POGO şarj ünitesi, İnce kılıf, Kitap kılıfı (dahil değil) Video Kayıt: UHD 4K (3840×2160) @ 30fps



Oynatma: UHD 4K (3840×2160) @ 60fps Ses 4 hoparlör AKG, Dolby Atmos®

Eğlencenizi “iyileştirmek” için 10,5 inçlik, hem dikey hem yatay mod kullanımına mükemmel şekilde uyum sağlayan bir ekran mevcut. Cihaz dört hoparlörle donatılmış ve bunlar birinci sınıf AKG ses teknolojisi tarafından destekleniyor. Aynı zamandan Dolby Atmos geliştirmeleriyle geliyor. Galaxy Tab S5e ayrıca ayrı olarak satılan bir klavye ve Samsung DeX desteğine sahip.

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Samsung Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S5e Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Metal gövdeli Galaxy Tab S5e’nin en iyi özelliği fiyatının sadece 400 dolar olması. Bununla 4 GB bellek ve 64 GB dahili depolama alanı elde ediliyor. Yani Apple’ın giriş seviyesi iPad Pro (2018) tabletinden ve Tab S4’den çok daha ucuz. Tabii ki, Galaxy Tab S5e, 9.7 inç iPad ve 11 inç iPad Pro arasında bir yere yerleşiyor. Ancak hala oldukça cazip bir ürün olduğu söylenebilir. Ne de olsa, 32GB’lık iPad (2018)’den tam 70 dolar daha ucuz. S5e 2019 ikinci çeyrekte çıkış yapacak.

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