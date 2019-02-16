Xiaomi Mi 9 Kamerası, Fiyatı ve Tasarımı

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Xiaomi Mi 9 Çin’deki bir etkinlikte 20 Şubat’ta resmileşecek. Bu konuda çok fazla sızıntı gördük, hatta resmi olarak yayınlanan bazı teaser’lar bile oldu. Şirket, telefonun Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını ve ana arka kameranın 48 MP olduğunu söyledi.

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Xiaomi Mi 9 Kamerası ve Fiyatı

Şimdi, tanıtım posterini gösteren sızıntı fiyatlandırma açısından ne bekleyeceğimizi gösteriyor. Görünüşe göre Xiaomi Mi 9’un normal sürümü şu anda yaklaşık 516 dolar fiyatıyla Çin’de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Cihazın “şeffaf” sürümü ise 885 dolar olacak. Yurt dışı fiyatlarının Samsung S10e ile S10 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Mi 9’un önceki sürümden daha yüksek bir fiyata sahip olacağı anlaşılıyor. Zira Xiaomi Mi 8 fiyatı 398 dolar idi. Ayrıca Xiaomi bu kez ilk defa arkada üç arka lens ile geliyor. Yani Mi 9 gerçekten de üç kameralı olacak.

Xiaomi Mi 9 Tasarımı

Yukarıdaki resim, Mi 9 ve rakiplerinin alt çerçeve kalınlığını gösteriyor. Buna göre Xiaomi Mi 9‘un alt çerçeve kalınlığı sadece 3.6 mm olacak. Yani tüm rakiplerinden daha ince olacak. Kıyaslanan modeller vivo X23, Huawei nova 4, Honor View 20 ve Oppo R17.

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Görseller birkaç saat önce Weibo üzerinden Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından paylaşıldı. Xiaomi Mi 9’un birçok rakibi var. Samsung S10e ve S10 bunlardan biri. Samsung S10 ve Xiaomi Mi 9 karşılaştırmasını okumak için buraya tıklayın.

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