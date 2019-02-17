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Katlanabilir ekran teknolojisi, 2019 yılının en merak uyandıran teknolojik gelişmesi oldu. Katlanabilir telefonlar hızlı ve kesin bir şekilde yaklaşıyor. Herkes şu anda markaların katlanabilir telefon konseptlerini merak ediyor. Buna göre hemen her büyük marka bir konsept tasarım göstermiş olsa da Apple tamamen sessiz kalan taraftaydı. Ancak bu durum şimdi değişti.

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Apple’ın Katlanabilir iPhone Tasarımı Ortaya Çıktı

Katlanabilir iPhone’a dair ilk çizimler

MWC 2019, Samsung, Huawei, LG ve Xiaomi gibi oyuncuların katlanabilir konusuna bir şekilde dokunmasına ve hatta cihazlarını göstermesine sahne olacak. Bu arada Cupertino durumu en iyi şekilde ele almak için zamanı kullanmaya devam ediyor. Önceki söylentilere ve sektörün içerisindeki yorumlara göre, Apple ilk katlanabilir ekranlı iPhone’u 2020 için planlıyor. İddiaya göre bu “farklı bir yaklaşım” ile gerçekleşecek.

Katlanabilir iPhone’a dair ilk çizimler

Ortaya çıkan katlanabilir patent başvurusu son olarak 2016’da güncellenen ve ilk kez 2011’den başvurulan orijinal bir belgeyi gösteriyor. Şimdi merak uyandıran şemalara birlikte göz atalım. Çizimler, hemen hemen her yönden katlanabilen bir iPhone‘a işaret ediyor.

Katlanabilir iPhone’a dair ilk çizimler

Çizimlerde katlanabilir iPhone’un ekranının her şekilde kıvrılabilir olacağı gösteriliyor. Yani telefonun bir ön ya da arka yüzü olmayacak – daha doğrusu belirgin şekilde olmayacak. Bu da oldukça portatif bir tablet / telefon deneyimi anlamına geliyor. Apple simetriye önem veriyor. O nedenle cihazı diğer markalardan ayıran bir şey de bu olacak.

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Katlanabilir iPhone’a dair ilk çizimler

Bazı şemalarda ekranın bir yerine iki noktadan katlanacağı gösteriliyor. Bunu Xiaomi’nin çözümüne benzetebiliriz. Ekran üst ve alt kısımdan katlanırken orta bölüm daima sabit kalıyor. Anlaşılıyor ki katlanabilir telefon dünyasında potansiyeller sınırsız ve tüm telefonlar yakında köklü şekilde değişmiş olacak. Bunu tuşlu telefonlardan dokunmatik telefonlara geçişe benzetebiliriz.

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