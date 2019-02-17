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İstikrar, Huawei’in en başarılı olduğu konulardan biri. 2016 yılında, Huawei yöneticisi Richard Yu, Huawei’in Samsung ve Apple’ı geçerek 2021 yılına kadar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağının sözünü vermişti. O zamandan beri, şirket bu hedefi birkaç kez daha dile getirdi ve geçen yıl 200 milyon telefon satışı yaptı.. Bunu daha da etkileyici kılan şey, Huawei’in 200 milyon telefonu ABD’nin büyük taşıyıcıları ile iş yapmadan satmış olmasıdır.

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Huawei En Büyük Akıllı Telefon Markası Olabilir

Huawei en büyük akıllı telefon markası olabilir

Her ne kadar Huawei, cihazlarının tüketicilere ve şirketlere casusluk ettiği yönündeki söylentiler nedeniyle bir ABD hükümeti tarafından eleştirilse de, bu yıl küresel akıllı telefon lideri olmak için Samsung’u geçmeye hazırlanıyor. Şirket bu yıl 250 milyondan fazla akıllı telefon satmayı ve gelecek yıl ise 300 milyon adet satmayı planlıyor. Geçen yıl Huawei, sektörün en iyileri arasında olan birkaç premium telefon çıkardı. Üçlü kamera kurulumuna sahip Huawei P20 Pro ve Huawei Mate 20 Pro eğer ABD’li Verizon veya T-Mobile gibi taşıyıcılar üzerinden sunulsaydı çok daha fazla satabilirdi.

Huawei, HiSilicon yonga tasarımını (üst seviye Huawei telefonların için TSMC tarafından üretilen Kirin yonga setleri) geliştirmeleri için ortaklarından kapasitelerini artırmalarını istedi. İddialara göre bu Huawei’in özel bir isteğiyle yapıldı. Zira şirket 2019’dan başlayarak artık en büyük akıllı telefon üreticisi olma planlarını devreye soktu. Samsung 2018’de 292,3 milyon telefon satarak Apple’ın 208,8 milyon adetini geride bıraktı. 206 milyon adet sevk edildi ile Huawei üçüncü oldu. Her ne kadar Huawei 2019’u kendine birinci hedef seçerek neredeyse ulaşması imkansız bir tarih seçmiş gibi gözükse de, mevcut akıllı telefon trend’leri aksini gösteriyor. Geçen yıl, Samsung’un akıllı telefon gönderileri %8 azaldı ve Apple’ın ise %3.2 daha düşüktü. Huawei ise %33,2’lik bir iyileşme ile en büyük büyümeyi gerçekleştirdi. Bu eğilimler bu yıl da devam ederse, Huawei akıllı telefon gönderilerinde dünya lideri olacak.

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