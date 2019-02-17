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Huawei’in yeni P30 ve P30 Pro amiral gemileri, MWC 2019’da sergilenecek olan yeni 5G’li cihazı ile birlikte tanıtılacak. Bildiğimiz kadarıyla, şirket 24 Şubat’taki Barselona etkinliğinde 5G’yi en azından tartışmaya açmaya ya da duyurmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, Huawei’in Polonya şubesi, bir basın bülteninde yanlışlıkla yeni P30 amiral gemilerinin Paris’te mart ayının sonunda (muhtemelen 28 Mart’ta) açıklanacağını ima eden bir paylaşım yaptı. Yani çıkış tarihi şubattan mart sonuna alınmış oldu.

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Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri Arasında Full HD Ekran Var

Huawei P30 ve P30 Pro

P30 ve P30 Pro telefonlarına dair mevcut bilgiler de oldukça çelişkili olmuştur. Çoğunlukla üçüncü parti kılıf üreticileri aracılığıyla elde edilen bilgilerden bahsediyoruz. Neyse ki bugün, hem Huawei P30 hem de P30 Pro için (ELE-L29 ve VOG-L29) önemli bir sızıntı yapıldı. Buna göre cihazlar Android 9.0 Pie işletim sistemi ve FullHD (2340 x 1080) ekran ile gelecek.

Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri ve Kamerası

Bunun ötesinde P30 ve P30 Pro hakkında çok az bilgi açıklanmış durumda. Daha önce bahsettiğimiz özellikler arasında Huawei P30 Pro’nun dört dikey kameraya ve bir çift LED flaşa sahip olacağını söylemiştik. Normal P30’da ise flaşla beraber üç kamera olacak. Telefonların önünde Huawei Mate 20 ve Mate 20X’tekine oldukça benzer bir su damlası çentik göreceğiz.

Bunun ötesinde spekülasyona açık bazı özellikler de var. Örneğin, ekran parmak izi okuyucusuna sahip bir OLED panelin cihazlara dahil edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Diğer taraftan performanslı Kirin 980 yonga seti P30 çiftini önemli kılacak özelliklerden biri olacak. Zira Huawei yeni Balong 5000 5G modemini özellikle Kirin 980 ile çalışacak şekilde tasarladı.

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MWC etkinliğinde oldukça yüksek çözünürlüğe sahip katlanabilir 5G’li bir Huawei telefonun tanıtılması bekleniyor. Bu 5G’li telefonun artık P30 ve P30 Pro olmayacağını biliyoruz; çünkü cihazlar FullHD gibi standart bir çözünürlükle geliyor. Kısacası, MWC 2019 artık Huawei adına daha ilginç olacak.

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