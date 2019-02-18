Honor 8X ve Honor Play Karşılaştırması

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Honor 8X ve Honor Play karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin sıkı rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Honor 8X ve Honor Play Karşılaştırması

Honor 8X ve Honor Play Karşılaştırması
Honor 8X
TelefonHonor Play Honor 8X
Boyut 157.91 x 74.27 x 7.48 mm160.4 x 76.6 x 7.8 mm
Ağırlık 176 gram 175 gram
Ekran boyutu 6.3 inç IPS ekran 6.5 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2340 (409 ppi) 1080 x 2340 (396 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemci HiSilicon Kirin 970 HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
 %83.1 %84.4
RAM4 GB4 GB
Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fs, OIS yok1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptXBluetooth 4.2, aptX
YuvalarType-C, 3.5 mm varmicroUSB, 3.5 mm var
AnTuTu204.900138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya 3750 mAh, Hızlı Şarj3750 mAh

Honor 8X mi Honor Play mi? İşte Sonuç

Cihazlar hemen hemen aynı fiyatlandırmaya sahip. Honor Play hızlı şarj özelliği, çok daha hızlı çipseti ve microUSB yerine Type-C şarj yuvası ile dikkat çekiyor. Peki Honor 8X ne vaat ediyor? Cihaz 6.3 yerine 6.5 inç ekranla geliyor ve rakibinin aksine 720p’de 480fps ile yavaş çekim video kaydı özelliği sunuyor. Eğer oyunlarla pek aranız yoksa Honor 8X sizi yeteri kadar tatmin edecektir. Ancak genel olarak daha hızlı bir cihaz arıyor ve kamera ile video tarafında fazla beklentiye girmiyorsanız Honor Play‘i tercih edebilirsiniz.

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Honor 8X ve Honor Play Karşılaştırması
Honor Play

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