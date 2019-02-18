Honor 8X ve Honor Play karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin sıkı rakibi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Honor 8X ve Honor Play Karşılaştırması
|Telefon
|Honor Play
|Honor 8X
|Boyut
|157.91 x 74.27 x 7.48 mm
|160.4 x 76.6 x 7.8 mm
|Ağırlık
|176 gram
|175 gram
|Ekran boyutu
|6.3 inç IPS ekran
|6.5 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340 (409 ppi)
|1080 x 2340 (396 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 970
|HiSilicon Kirin 710
|Ekran Oranı
|%83.1
|%84.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8), 12 MP (f/2.4) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fs, OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 480fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|Type-C, 3.5 mm var
|microUSB, 3.5 mm var
|AnTuTu
|204.900
|138.400
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3750 mAh, Hızlı Şarj
|3750 mAh
Honor 8X mi Honor Play mi? İşte Sonuç
Cihazlar hemen hemen aynı fiyatlandırmaya sahip. Honor Play hızlı şarj özelliği, çok daha hızlı çipseti ve microUSB yerine Type-C şarj yuvası ile dikkat çekiyor. Peki Honor 8X ne vaat ediyor? Cihaz 6.3 yerine 6.5 inç ekranla geliyor ve rakibinin aksine 720p’de 480fps ile yavaş çekim video kaydı özelliği sunuyor. Eğer oyunlarla pek aranız yoksa Honor 8X sizi yeteri kadar tatmin edecektir. Ancak genel olarak daha hızlı bir cihaz arıyor ve kamera ile video tarafında fazla beklentiye girmiyorsanız Honor Play‘i tercih edebilirsiniz.
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