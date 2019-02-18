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Yeni Apple ve Samsung telefonlar kimliğinizi doğrulamak için kızılötesi ışığı kullanır. Parmak izi tarayıcısının eller serbest modu gibidir. Peki Face ID ve Iris Scanner için kullanılan kızılötesi ışıklar gözlerinize zarar verebilir mi?

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Telefondaki IR Tarayıcı Göze Zarar mı Verir?

Bu adil bir soru. İnsanlar kızılötesi ışık hakkında pek bir şey bilmez ve kızılötesiyle ilgili olası riskleri layman’ın terimleriyle açıklayan bilgileri her yerde bulmak zordur. Samsung, 14 Mayıs 2017’de kendi web sitesinde Iris Tarayıcı’nın tehlikeleriyle ilgili kullanıcıları bazı konularda uyarmıştır. Peki kızılötesi nedir ve bunun için endişelenmeli miyiz?

Kızılötesi nedir?

Kızılötesi (IR) görünmez bir radyasyon şeklidir ve elektromanyetik spektrumun alt ucunda yer alır. Görünür ışık, mikrodalgalar ve radyo dalgaları gibi IR, iyonize edici olmayan bir radyasyon şeklidir. Elektronlarının moleküllerini etkilemez ve kansere neden olmaz.

IR radyasyonunun birçok yerden gelebileceğini bilmek önemlidir. Bazı yönlerden IR’ı üretilen ısının doğal bir yan ürünü olarak düşünebilirsiniz. Ekmek kızartma makineniz IR ışık yayar, Güneş IR ışık yayar ve kamp ateşleri IR ışık yayar. İlginçtir ki, flüoresan ampuller tarafından üretilen enerjinin %95’i IR’a dönüşür. Vücudunuz bile IR ışık yayar ve casus konulu filmlerdeki ısı izleme kameraları bu şekilde çalışır.

Telefonunuzda bulunan IR-LED, Yakın IR (700-900 nm) olarak sınıflandırılır. Görünür ışık spektrumu ve IR tayfı arasındaki çizgiye oturur. “Yakın IR” görünür ışığa çok benzer ancak gözle görmeniz hala çok daha zordur. Hem görünür ışıktan hem de IR ışığından kaynaklanan radyasyon, ışığın yoğunluğuna ve süresine bağlı olarak nesneleri ısıtabilir. Yüksek yoğunluklu IR’a ve görünür ışığa uzun süre maruz kalmak (güneşe bakmak veya parlak bir ampule) fotoreseptörlerinizin beyazlamasına ve lensinizde katarakt oluşmasına neden olabilir. Düşük yoğunluklu görünür ışık veya kızılötesi ışık nedeniyle görme kaybı yaşamak için, gözlerinizi yaklaşık 20 dakika boyunca ışık kaynağının bir milimetre içinde tutmanız gerekir.

Uzak IR (25 – 350 µm) radyasyonu ise görünmezdir ve telefonunuzda kullanılmaz. Uzak IR radyasyonu, elektromanyetik spektrumdaki mikrodalgalar ile çakışır ve mikrodalgalara benzer şekilde su moleküllerinin ısınmasına neden olur. Tahmin edebileceğiniz gibi, uzak kızılötesi radyasyona uzun süre maruz kalmak gözler ve ciltte yanıklara neden olabilir ancak telefonunuzda yalnızca kızılötesi radyasyon kullandığı için endişelenmemize gerekmez.

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IR Tarama Çok Basit Çalışır

Iris Tarayıcı ve Face ID, biyometrik tanımlamanın formlarıdır ve hem telefonunuzun hem de hassas uygulamaların kilidini açmak için kullanılır (örneğin bankacılık uygulamaları). Her iki süreç de benzer ve anlaşılması kolaydır. Yeni Apple ve Samsung telefonlar, IR ışığına yakın bir IR-LED ve IR ışığını yakalayabilen bir IR kamera ile donatılmıştır.

Iris Scanning sisteminde Samsung Galaxy cihazınız gözlerinizi IR-LED ile aydınlatır ve bir IR fotoğrafı çeker. Ardından, telefonunuz gözlerinizin ayrıntılarına bakar ve bunları önceki resimlerle karşılaştırır. Telefon sizin kim olduğunuzu doğrulayabilirse kilidi açar.

Ancak iPhone X’in Face ID yazılımı yalnızca gözlerinizi taramaz; Tüm yüzünüzü tarar. iPhone X, nokta vuruşu hassasiyetine sahip bir IR-LED ile donatılmıştır. Açıldığında, tüm yüzünüz yüzlerce küçük IR noktasıyla aydınlatılır. Telefon kızılötesi bir fotoğraf çeker ve bu fotoğraf, yüzünüzün üç boyutlu yapısını ekran kilidini açmak için kullanılır.

Peki IR Tarayıcı Zararlı mıdır?



IR radyasyonunun tavşanların gözleri üzerindeki etkileriyle ilgili etrafta dolaşan bilimsel bir makale birçok insanı korkutuyor. IR ışığına maruz kalan tavşanların gözlerinde hasar meydana geldiği ve katarakt oluştuğu bulundu. Ancak bu makaleyi okumak için bir dakikanızı ayırırsanız, bu sonuçların telefonlardaki kızılötesi tarayıcıyı kapsamadığını göreceksiniz. Ayrıca bilim adamları IR ışığı 5 ila 10 dakika boyunca tavşanların gözüne tuttular. Samsung veya Apple’ın IR tarayıcısı en fazla 10 saniye boyunca yanar. Samsung’un da belirttiği gibi IR tarayıcıya dair sağlık uyarıları daha çok insanların epilepsi geçirmemesi veya ışık hassasiyeti varsa bunların tetiklenmemesi içindir. Görme kaybı veya benzer göz sağlığı sorunlarının IR Tarayıcı ile bir ilgisi yoktur.

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