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Epey iddialı gelen Xiaomi Mi 9 ailesi, iki pahalı özel sürüme sahip olacak (Alita temalı saydam sürüm ve Explorer). Ancak aynı zamanda daha düşük bir fiyata Xiaomi Mi 9 SE de satışa sunulacak. Normal Xiaomi Mi 9 Çin’de 480 dolardan az olacak. Buna göre Mi 9 SE’nin fiyatı 380 dolar olacak. Xiaomi Mi 9 SE özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli olmaya başladı.
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Xiaomi Mi 9 SE Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Aktarılan bilgilere göre uygun fiyatlı Xiaomi Mi 9 SE 24 Şubat‘ta tanıtıldıktan sonra mart ayında satışa sunulacak. Telefonun özellikleri ise şöyle:
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|Xiaomi Mi 9 SE
|Ekran özellikleri
|6.0 inç ekran boyutu
1080 x 2240 piksel
Küçük çentik
IPS LCD
415 PPI
|Ekran koruması
|Corning Gorilla Glass 5
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 710
14 nm işlemci, 8 çekirdek
2 x 2.2 GHz
6 x 1.7 GHz
|Yonga seti
|Qualcomm Kryo 360 CPU 64 Bit
|GPU
|Qualcomm Adreno 616 GPU
Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 4K video desteği
|RAM & ROM
|4/64 GB (LPDDR4x)
|SD kart yuvası
|Yok
|Sensörler
|İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Kızılötesi, Yakınlık sensörü, Gyro, Pusula
|Bağlantı
|4G çift SIM, LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Infrared, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Çift frekanks GNSS,
|Ana kamera
|Çift 12 MP + 8 MP
ISO desteği
Dijital yakınlaştırma
|Ön kamera
|24 MP
Açıklık: f/2.0
|Ses
|3.5 mm kulaklık girişi
Qualcomm® Aqstic
Qualcomm® aptX™
|Batarya
|3300 mAh Quick Charge
|Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Renkler
|Black
|Wi-Fi
|Wi-Fi: 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n
Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz
En yüksek hız: 867 Mbps
Kanallar: 20/40/80/160 MHz
MIMO: 2×2
En yüksek QAM: 256 QAM
Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi
|Fiyat
|380 dolar
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