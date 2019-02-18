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Epey iddialı gelen Xiaomi Mi 9 ailesi, iki pahalı özel sürüme sahip olacak (Alita temalı saydam sürüm ve Explorer). Ancak aynı zamanda daha düşük bir fiyata Xiaomi Mi 9 SE de satışa sunulacak. Normal Xiaomi Mi 9 Çin’de 480 dolardan az olacak. Buna göre Mi 9 SE’nin fiyatı 380 dolar olacak. Xiaomi Mi 9 SE özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli olmaya başladı.

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Xiaomi Mi 9 SE Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Aktarılan bilgilere göre uygun fiyatlı Xiaomi Mi 9 SE 24 Şubat‘ta tanıtıldıktan sonra mart ayında satışa sunulacak. Telefonun özellikleri ise şöyle:

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Xiaomi Mi 9 SE Ekran özellikleri

6.0 inç ekran boyutu

1080 x 2240 piksel

Küçük çentik

IPS LCD

415 PPI Ekran koruması

Corning Gorilla Glass 5 İşlemci Qualcomm Snapdragon 710

14 nm işlemci, 8 çekirdek

2 x 2.2 GHz

6 x 1.7 GHz Yonga seti Qualcomm Kryo 360 CPU 64 Bit GPU Qualcomm Adreno 616 GPU

Video oynatma: Volumetric VR video oynatma, 4K video desteği RAM & ROM 4/64 GB (LPDDR4x) SD kart yuvası

Yok Sensörler İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Kızılötesi, Yakınlık sensörü, Gyro, Pusula Bağlantı 4G çift SIM, LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Infrared, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, Çift frekanks GNSS, Ana kamera

Çift 12 MP + 8 MP

ISO desteği

Dijital yakınlaştırma Ön kamera 24 MP

Açıklık: f/2.0 Ses 3.5 mm kulaklık girişi

Qualcomm® Aqstic

Qualcomm® aptX™ Batarya 3300 mAh Quick Charge Bluetooth Bluetooth 5.0 Renkler Black Wi-Fi Wi-Fi: 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n

Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz

En yüksek hız: 867 Mbps

Kanallar: 20/40/80/160 MHz

MIMO: 2×2

En yüksek QAM: 256 QAM

Wi-Fi özellikleri: MU-MIMO, DBS, Dahili baseband, LTE/Wi-Fi

Fiyat 380 dolar

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