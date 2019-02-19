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Android‘li akıllı telefonlarda IP Adresini Öğrenmek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. IP adresi (Internet Protocol Address) bir dizi sayıdan (IPv6 standardında harfler de var) oluşuyor ve internet bağlantısı olan cihazlara atanıyor. Bu, bir ağdaki cihazların başka bir cihazın var olduğunu bildiğini ve iletişim kurabildiklerini ifade ediyor. Çoğu kullanıcı IP adresini asla bilmiyor ve çoğunlukla ilgilenmiyor. Ancak cihazın IP adresini bilmek VoIP aramaları veya uzaktan kontrol yazılımı gibi şeyler için gerekebilir.

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Android: IP Adresini Öğrenmek

Ağa bağlı olan cihazlar esasında iki IP adresine sahip. Genel IP adresi evinizde aynı ağdaki cihazların tümü için geçerli. Aynı ağa bağlı olan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ya da akıllı televizyon gibi cihazlar dış dünyada aynı IP adresi ile görülüyor.

Bir de kendi router / modeminizin ona bağlı olan cihazlara atadığı yerel IP adresleri var. Bu, cihazların yerel ağda birbirlerini tanımaları ve iletişim kurmaları için.

Global / genel IP adresini bulmak oldukça kolay. Esasında internet kullanırken ziyaret ettiğiniz web siteleri ve online servisler IP adresinizi görebiliyor. IP adresinizi öğrenmek için şu web sitelerinden faydalanabilirsiniz:

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Android’li akıllı telefonunuzda yukarıdaki web sitelerinden birini favori tarayıcınızla ziyaret ederek global / genel IP adresinizi görebiliyorsunuz.

Android’li akıllı telefonunuzun yerel ağdaki IP adresini öğrenmek için cihazda Settings > Network & internet > Wi-Fi yolunu izleyin. Bağlı olduğunuz kablosuz ağın üzerine dokunun. Karşınıza gelen arayüzden cihazın MAC adresi, yerel ağdaki IP adresi ve ağla ilgili diğer bilgileri görebilirsiniz.

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