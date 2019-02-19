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Huawei akıllı telefonları PC’ye yedeklemek ve alınan yedekleri daha sonra geri yüklemek için kullanılabilecek bir yazılımla karşınızdayız. Huawei HiSuite Çin merkezli teknoloji firması Huawei’nin geliştirdiği resmi bir çözüm. Huawei akıllı telefonlarda yedekleme, geri yükleme, güncelleme, sistem geri yükleme ve veri organizasyonu gibi işlemler gerçekleştirebiliyor. Araç Windows PC ve Mac’lerde kullanılabiliyor.

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Bilindiği gibi iOS işletim sistemli Apple cihazlar için PC ve Mac uyumlu bir iTunes yazılımı var. HiSuite da benzer bir konumda.

Huawei Akıllı Telefonları PC’ye Yedeklemek / Geri Yüklemek

Yazılımın genel özellikleri şu şekilde:

Organizasyon: Tıpkı kişisel bilgisayarlarımızda olduğu gibi akıllı telefonlarda da çok sayıda dosya ve klasör bulunuyor. Kamera ile çektiğiniz fotoğraf ve videolar, çeşitli uygulamalar aracılığıyla indirdiğiniz multimedya içerikleri farklı dizinlerde saklanıyor. Akıllı telefonların PC’lere kıyasla daha küçük olan ekranından dosya yönetimi yeterince pratik değil. HiSuite ile bu organizasyonu kolayca sağlayabilirsiniz.

Multimedya: Akıllı telefonunuzdaki multimedya içeriklerini HiSuite ile kolayca organize edebilirsiniz.

Eşitleme: Yazılım ile rehber, takvim, arama kayıtları, notlar vb. içerikleri de akıllı telefonunuzdan PC’ye yedekleyebilir ve gerektiğinde eşitleme yapabilirsiniz.

Yedekleme:HiSuite ile akıllı telefonunuzdaki tüm bilgileri kişisel bilgisayarınıza yedekleyebilir ve gerektiğinde geri yükleyebilirsiniz.

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Transfer: PC ve akıllı telefonunuz arasında kolayca dosya transferi yapabilirsiniz.

Programda şu detaylar da mevcut:

Yüklü uygulamaları görüntüleme, uygulama yükleme ve kaldırma

Müzik ve oynatma listelerini düzenleme

PC’den mesaj gönderme, alma ve yönetme

iPhone, Nokia cihazlar ve Gmail’deki rehberi Huawei cihaza aktarma

Yazılım güncellemelerini yükleme

PC ve akıllı telefon arasında kabloya gerek kalmadan, Wi-Fi ile bağlantı kurma

Yazılımın Mac versiyonunun Windows versiyonuna kıyasla daha kısıtlı özelliklerle geldiğini sözlerimize ekleyelim.

Huawei HiSuite’ın Windows versiyonunu buradan, Mac versiyonunu ise bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

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