iPhone’larda Olmayan En İyi Android Özellikleri

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Android ve iOS, birbirlerinin özelliklerini kopyalayarak kendilerini geliştirirler. Ama bu her zaman denge halinde gitmez. Geçtiğimiz sonbaharda iOS 12’ye yükseltilen iPhone’lar çeşitli yeni özellikler aldı. Ancak bazı Android özellikleri var ki iPhone kullanıcıları hala bunlara sahip olmayı bekliyor. İşte onlardan bazıları.

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Android’te Olup iPhone’da Olmayan En İyi Özellikleri

Bununla birlikte, bazı özelliklere geçmeden önce, ilk önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Amacımız “Android iOS’ten daha iyidir” demek değildir, Çünkü durum böyle değil. Her iki işletim sistemi de harika ve her birinin kendine özgü öne çıkan özellikleri var.

Birden Çok Kullanıcı ve Misafir Erişimi

Lollipop (Android 5.x) veya daha yeni bir OS çalıştıran Android cihazlarda mevcut olan bir özelliktir. Android’te farklı kullanıcılarla oturum açabilme yeteneği, uygulamaların ve bilgilerin mevcut kullanıcıya göre değişmesini sağlar. Örneğin telefonunuzu birine vermek istediğinizde Misafir oturumuna geçerek telefonunuzu bir anlamda sıfırlamış olursunuz. Kendi kullanıcı oturumunuza şifre koyarak bilgilerinizi gizlersiniz. Tabii bu özelliğin kullanım alanları neredeyse sınırsızdır.

Doğrudan USB Erişimi ve Gerçek Dosya Sistemi

Bir Android aygıtını bir bilgisayara bağlarsanız, yerel depolama alanı içinde bulunan tüm dosya ve klasörlere, bilgisayarınıza bağlı herhangi bir sürücüyü kullandığınız gibi doğrudan erişebilirsiniz. Aynı şeyi bir iOS aygıtıyla yaparsanız, temel olarak sadece kamera içeriğine erişirsiniz.

Aynı şey, cihazda yüklü olan dosya yöneticileri için de geçerlidir. iOS kutudan bir tanesi ile birlikte gelir, ancak son derece sınırlıdır, yalnızca “son” dosyaları gösterir ve gerçek dosya sistemi erişimi sağlamaz. Buna karşılık, Android’e bir dosya yöneticisi yüklerseniz (Play Store’da düzinelerce var), tüm depolama bölümüne tam erişim sahibi olursunuz. Bilgisayarda olduğu gibi dosyaları istediğiniz gibi kesebilir, kopyalayabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz. Bu özellikle telefonu harici sürücülere bağlarken kullanışlıdır.

Anlamlı Ana Ekran Özelleştirmeleri

iOS’te, simgeleri taşıyabilir ve klasörlere yerleştirebilirsiniz. Bu faydalıdır ancak o kadar kullanışlı değildir. Örneğin, Android’de, simgeleri yalnızca klasörler halinde gruplandırmanın yanında ekranın ihtiyaç duyduğunuz yerlerinde anlamlı bilgiler görüntüleyen widgetler kullanarak ana ekranlarınızın çalışma şeklini tamamen yeniden tasarlayabilirsiniz.

İşleri daha da ileri götürmek için, Play Store’da, ana ekran düzeninizi kontrol etmenize izin veren çok çeşitli özelliklere sahip bir dizi üçüncü parti başlatıcı (Launcher) vardır. Simge boyutunu, ızgara boyutunu ve çok daha fazlasını değiştirebilirsiniz. Ana ekran tasarımı ve çok yönlülükten başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen Android toplulukları bile vardır. Buradaki olasılıklar neredeyse sınırsızdır.

Varsayılan Uygulama Seçenekleri

Android’de yeni bir tarayıcı indirirseniz, bağlantıların açılması için o tarayıcıyı varsayılan seçenek olarak ayarlayabilirsiniz. Aynı şey klavye, mesajlaşma uygulaması, ana ekran, telefon uygulaması, dijital asistan ve daha fazlası için de geçerlidir. Yani gördüğünüz gibi telefonunuzdaki varsayılan uygulamaları değiştirmekte özgür olursunuz.

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iOS’te, temel olarak size verilenlerle yetinirsiniz. Diğer tarayıcıları indirebilirsiniz, ancak bunları varsayılan tarayıcınız olarak ayarlayamazsınız. Aynı şey klavye için de geçerli. Birden fazla seçenek olduğu sürece, hangisini birincil olarak kullanmayı tercih ettiğinizi belirtmenin bir yolu yoktur.

Hızlı Göz Atma İçin Her Zaman Açık Ekran

Telefonunuzun ekranına dokunmak zorunda kalmadan saat, tarih, bildirimler ve daha fazlasını görmeye yarayan kesinlikle en iyi özelliklerden biridir. Android için nispeten yeni bir özelliktir ancak alıştıktan sonra paha biçilemez hale gelir.

Pixel 2 ve Galaxy S9 gibi pek çok yeni Android cep telefonunda her zaman açık ekranlar bulunuyor. Elbette, beğenmediyseniz kapatabilirsiniz. Samsung gibi şirketler sadece belirli zamanlarda otomatik olarak açılmasına bile izin verir (örneğin, yalnızca geceleri çalışması gibi).

Gerçek Çoklu Görev İçin Çoklu Pencere Desteği

Android Nougat’tan (7.x) başlayarak, Google ekranda iki uygulamayı yan yana çalıştırma özelliğini sundu. Hiç kullanmayacağınız bir şeye benziyor gibi görünse bile (neden küçük ekranda iki uygulamayı çalıştırmak isteyesiniz), ihtiyaç duyduğunuzda gerçekten kullanışlı bir özelliktir. Örneğin, ekranda aynı anda market listenizi ve hesap makinenizi görebilirsiniz. Ayrıca, bir tablette daha da kullanışlı hale gelir.

Bu özellik iOS’e geldi ancak yalnızca iPad’de mevcut. Bir tabletin büyük ekranında böyle bir şeye sahip olmak mantıklı olabilir ancak telefon ekranları bir süredir yeterli büyüklüğe ulaşmış ve hatta bu yeterliliği çoktan aşmış durumda.

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