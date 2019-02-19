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Samsung Galaxy S9’da Ağır Çekim Video Kaydetmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Samsung, akıllı telefonlarının yazılımına çok sayıda özellik dahil etmesiyle biliniyor. Firmanın üst düzey akıllı telefonu Galaxy S9’da slow motion / ağır çekim ve super slow-motion / süper ağır çekim modları bulunmakta.

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Ağır çekim videolar kaydederek normalde çıplak gözle yakalayamayacağınız detayları elde edebiliyorsunuz. Akıllı telefonun kamera uygulamasında çok sayıda özellik yer alıyor, o nedenle ağır çekim ve süper ağır çekim modlarını görememiş olabilirsiniz.

Galaxy S9’da slow motion video kaydı kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı aşamaların daha geniş ekrana sahip olan Galaxy S9+ akıllı telefonda da geçerli olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S9’da Ağır Çekim Video Kaydetmek

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki kamera uygulamasını çalıştırın.

Arayüzde sağa ya da sola doğru kaydırma yaparak kamera modları arasında geçiş yapın.

Slow motion seçeneğini görebilmeniz lazım.

seçeneğini görebilmeniz lazım. Kamerayı basitçe videosunu kaydetmek istediğiniz özne / nesneye doğrultup kayıt butonuna dokunarak ağır çekim video kaydını başlatabilirsiniz.

Kayıt durdurma butonunu kullandığınızda ağır çekim video cihazın galerisine kaydedilecektir.

Galaxy S9 akıllı telefonda Super slow motion modu da var. Bu modda 940 FPS kayıt yapılıyor, gerçekten etkileyici bir kare / saniye değeri.

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Süper ağır çekim modu için arayüzde kaydırma yaparak Super slow motion moduna gelmeniz yeterli olacaktır.

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