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Android ve iOS‘li akıllı telefonlarda TikTok Videolarını İndirmek için kullanılabilecek yöntemleri ele alıyoruz. Facebook, Twitter ve Instagram gibi birçok uygulamada videolar kendi hesabınızdan paylaşılmış olsa dahi video indirme seçeneğine yer verilmiyor. Bu servislerdeki videoları indirmek için üçüncü parti bir indirme uygulaması ya da ekran videosu kaydetme aracı kullanmak gerekiyor. Bu da kullanıcıları karmaşık ve uğraştırıcı süreçlere sürüklüyor ya da düşük görüntü kalitesi sorunu ortaya çıkıyor.

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Son dönemlerin popüler kısa video paylaşım platformu TikTok’ta ilginç şekilde video indirme işlemi kolaylaştırılmış vaziyette. TikTok daha önce Musical.ly adına sahipti.

Bu serviste kullanıcıların paylaştıkları videolar özel olarak devre dışı bırakılmadığı sürece kolayca indirilebiliyor. Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda TikTok’tan video indirmek için bir TikTok hesabına sahip olmak zorunda dahi değilsiniz.

Android ve iOS: TikTok Videolarını İndirmek

Bir kullanıcının paylaştığı videoyu indirmek için timeline’da ilerleyin veya arama gerçekleştirin. Kendi videonuzu indirmek için profil sayfanıza gidin ve listeden indirmek istediğiniz videoyu bulun.

Videoyu indirmek için yararlanabileceğiniz iki yöntem var. İlki için ekranın ortasına dokunun ve basılı tutun, ekranda beliren Save Video seçeneğini kullanın. Video akıllı telefonunuzdaki varsayılan fotoğraf uygulamasından ulaşılabilecek şekilde indirilecektir. Örneğin iOS’te Photos, stock Android’de Google Photos’tan bu videoya erişebilirsiniz.

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İkinci yöntemde sağ alt kısımdaki paylaşma butonuna dokunup beliren seçenekler arasındaki Save Video butonunu kullanmak yeterli oluyor.

Üstteki iki yönteme rağmen bir videoda Save Video seçeneği belirmiyorsa ilgili kullanıcı yüklediği videoların diğer kullanıcılar tarafından indirilebilmesini engellemiş demektir. Bu durumda üçüncü parti bir çözüme ihtiyacınız olacak.

Android’li akıllı telefonlarda Video Downloader For tik tok uygulaması, iOS’li cihazlarda ise Tiktok Downloader shortcut’ı (Shortcuts uygulaması gerekiyor) bu videoları indirmek için kullanılabiliyor.

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