Nokia 6 (2017) Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Teknoloji meraklıları hatırlamıyor olabilir ancak Nokia 6 akıllı telefon iki yıl önce Çin’de satışa sunulmuştu. HMD Global firmasının yeniden hayat verdiği Nokia cihazlar Foxconn fabrikalarında üretildi ve Nokia 6 akıllı telefon MWC 2017’de Nokia 3 ve Nokia 5 ile ikinci kez duyuruldu.

5.5 inç genişlikli ekrana sahip olan akıllı telefon ilginç şekilde hala cazip bir konumda. HMD Ürün Müdürü Juho Sarvikas’ın Twitter’da yaptığı paylaşıma bakılırsa orijinal Nokia 6 modeli Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini almaya başladı.

Kutusundan 2017’de Android Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkan ürün yaklaşık bir yıl sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini almıştı. Akıllı telefon için daha sonra Android 8.1 Oreo güncellemesi de yayınlandı.

Nokia 6 (2017) Android 9.0 Pie Güncellemesi

Nokia, akıllı telefonları için Android güncellemelerini yayınlama konusunda hayli başarılı. Nokia akıllı telefonlar esasında Android One programında değiller ancak Nokia 5.1 Plus, 6.1, 6.1 Plus, 7.1 ve 7.1 Plus stock Android işletim sistemine hayli yakın bir yazılımla geliyor. HMD’nin küçük optimizasyonlarıyla iyileştirilen yazılım stock Android’den çok farklı olmadığı için güncellemeler daha hızlı şekilde adapte edilebiliyor.

Nokia 5.1, 3.1 ve 2.1 modelleri stabil Android Pie güncellemesini Mart sonunda alıyor. Nokia 3 ve Nokia 1 modelleri güncellemeye yılın ikinci çeyreğinin erken döneminde kavuşacak. Nokia’nın Android cephesindeki diğer firmaların giriş seviyesi modellere güncelleme yayınlama konusundaki genel performansından çok daha iyi bir konumda olduğunu belirtmemiz gerek.

