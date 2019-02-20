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Razer Phone 2 Android Pie güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Razer firması oyunculara yönelik olarak lanse ettiği Razer Phone 2 modeli akıllı telefonu için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini önümüzdeki hafta, 27 Şubat’ta yayınlayacağını duyurdu. Bu, cihazın SIM kilitsiz varyantı için geçerli.

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Operatörler kanalıyla edinilen cihazlara güncelleme 14 Mart’tan itibaren ulaştırılmaya başlanacak. AT&T’den edinilen Razer Phone 2’ler ise güncellemeye 4 Nisan itibariyle ulaşabilecek. Operatörler için belirtilen bu tarihlerin değişmesi olasılığı söz konusu. SIM kilitsiz varyant için yayınlanacak güncellemede erteleme beklenmiyor.

Razer Phone 2 Android Pie Güncellemesi

Güncelleme paketi akıllı telefona Şubat ayı Android güvenlik yamalarını getiriyor. Elbette yeni navigasyon jestleriyle birlikte diğer Android Pie özellikleri de akıllı telefona kazandırılıyor. Navigasyon jestleri güncellemenin ardından varsayılan olarak aktifleşiyor ancak dileyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı bırakabilir.

Razer cephesinden farklı bilgiler gelmekte. Firma yeniden organizasyon kapsamında 30 çalışanı ile yolları ayırdı. Bu kişilerin Razer Phone 3 akıllı telefon üzerinde çalışıyor olduğu ve cihazın iptal edileceği söylentisi var. Bilgi henüz doğrulanmış değil ama doğru olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

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Razer, yeni ortaya çıkan oyuncu akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden birisiydi ancak satışlar çok iyi noktada değil. Kullanıcılar bu durumun Razer Phone ve Razer Phone 2 güncellemelerini aksatmaması temennisinde.

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