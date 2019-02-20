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Samsung’un uygulama mağazasında önemli bir değişikliğe gidildi. Bilindiği gibi Galaxy Apps Samsung cihazlara uygulama ve oyun yüklenebilen uygulama mağazası ve Android’li cihazlarda Google Play mağazasına eşlik ediyor. Aynı zamanda Tizen işletim sistemli Samsung akıllı saatlere de bu mağazadan uygulama yükleniyor.

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Reddit sitesinde Samsung kullanıcılarının paylaştığı iletilere bakılırsa Samsung’un Galaxy Apps mağazasının adı Galaxy Store olarak değiştirildi.

Samsung’un Uygulama Mağazasında Önemli Değişiklik

Mağazada isim değişikliğinin yanı sıra arayüz de tamamen elden geçirilmiş ve artık One UI görünümü hakim durumda. Yeni arayüz günümüzün geniş ekranlı akıllı telefonlarında tek elle kullanımı kolaylaştıran şekilde dizayn edilmiş. Kullanıcılar arayüzün şu anda Android 9 Pie işletim sistemindeki Dark Mode / Koyu Mod ile uyumsuz olduğunu belirtiyor.

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İlk görüşler isim ve yeni arayüzün kullanıcılar tarafından beğenildiğini ortaya koyuyor. Bu, zorunlu bir güncelleme ve artık Galaxy Apps yüklenmeyecek. Samsung akıllı telefonunuz varsa 20 MB boyutundaki güncellemeye göz atmanızda fayda var.

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