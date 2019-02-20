Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9 SE karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle birbirlerine rakip durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? REKLAMLAR
Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9 SE Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 9 SE
|Xiaomi Mi 9
|Boyut
|142.5 x 70.5 x 7.9 mm
|155 x 75 x 7.6 mm
|Ağırlık
|150 gram
|185 gram
|Ekran boyutu
|5.8 inç Super AMOLED ekran
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 3040 piksel (551 ppi)
|1.080x 2280 piksel (394 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 9.0 (Pie)
|Depolama alanı
|128 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Exynos 9820
|Snapdragon 855
|AnTuTu puanı
|325.000
|365.000
|Ekran oranı
|%85
|%88
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Üçlü arka kamera: 48 MP + 16 MP, 12 MP + bokeh kamera ve 24 MP ön kamera
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|USB Type-C, 3.5mm yok
|Su dayanıklılığı
|IP68
|Yok
|Batarya
|3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|3500 mAh, 32W Hızlı Şarj
Xiaomi Mi 9 SE mi Xiaomi Mi 9 mu? Sonuç
Galaxy S10e IP68 su koruması, 3.5 mm kulaklık yuvası ve 150 gramlık
daha hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 9 ise rakibinden daha
yüksek pil kapasitesine sahip ancak 5.8 yerine 6.4 inç gibi devasa bir
ekranla geliyor. Kamera ve video çekim tarafında da oldukça başarılı.
Bizce Xiaomi Mi 9 daha iyi bir satın alım olacaktır.
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