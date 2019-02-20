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Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9 SE karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle birbirlerine rakip durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? REKLAMLAR



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Xiaomi Mi 9 ve Xiaomi Mi 9 SE Karşılaştırması

Xiaomi Mi 9 SE

Telefon Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Boyut 142.5 x 70.5 x 7.9 mm 155 x 75 x 7.6 mm Ağırlık 150 gram 185 gram Ekran boyutu 5.8 inç Super AMOLED ekran 6.4 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 3040 piksel (551 ppi) 1.080x 2280 piksel (394 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

128 GB 128 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Exynos 9820 Snapdragon 855 AnTuTu puanı 325.000 365.000 Ekran oranı

%85 %88 RAM 4 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü arka kamera: 48 MP + 16 MP, 12 MP + bokeh kamera ve 24 MP ön kamera Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var USB Type-C, 3.5mm yok Su dayanıklılığı

IP68 Yok Batarya 3000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3500 mAh, 32W Hızlı Şarj

Xiaomi Mi 9 SE mi Xiaomi Mi 9 mu? Sonuç

Galaxy S10e IP68 su koruması, 3.5 mm kulaklık yuvası ve 150 gramlık daha hafif gövdesiyle dikkat çekiyor. Xiaomi Mi 9 ise rakibinden daha yüksek pil kapasitesine sahip ancak 5.8 yerine 6.4 inç gibi devasa bir ekranla geliyor. Kamera ve video çekim tarafında da oldukça başarılı. Bizce Xiaomi Mi 9 daha iyi bir satın alım olacaktır. REKLAMLAR



Xiaomi Mi 9

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