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Sizin de fark ettiğiniz gibi, Samsung dün birkaç yeni telefonunu duyurdu. Amiral gemisi S hattı şimdi dört cihaza genişledi: S10, S10+, S10e ve S10 5G. Fakat aynı zamanda esnek bir ekrana sahip olan ilginç cep telefonu Galaxy Fold da var. Samsung Galaxy Fold ve Galaxy S10 videoları.

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Samsung Galaxy Fold ve Galaxy S10 Videoları

Şirket cihazları için şimdi birkaç yeni tanıtım videosu yükledi. Bunlar arasında S10 ailesi için açıklayıcı bir video, resmi bir tanıtım videosu ve ilk televizyon reklamı bulunuyor.

Eğer aklınız hala katlanabilir telefondaysa işte Samsung Galaxy Fold’un ilk tanıtım videosu:

Hepsi bu kadar değil. İşte şirketin ilk katlanabilir telefonu için hazırlanan televizyon reklam videosu:

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