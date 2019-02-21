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Apple kulaklık girişini çıkardı. Sony kulaklık girişini çıkardı. Google kulaklık girişini çıkardı. HTC girişini jakını çıkardı. Bu listeye bir süre daha devam edebiliriz ancak Samsung kulaklık girişine bağlı kalan son şirketlerdendi. Görünüşe göre bu durum değişiyor.

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Samsung Kulaklık Girişini Attı ve Kimse Fark Etmedi

Dün Samsung, dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri, “mobilde yeni bir bölüm” olarak adlandırdığı ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold ile şaşkına çevirdi. Resmi tanıtım videosuna bakıldığında (şimdiden 2,4 milyondan fazla görüntüleme aldı) zarif bir tasarım, toplamda altı kamera, büyük 7,3 inç esnek ekran, amiral gemisi donanım ve hatta büyük bir batarya bizleri karşılıyor. Ama eksik olan bir şey var ki o da kulaklık girişi.

Unpacked etkinliği sırasında, Samsung bundan söz etmedi. Bununla birlikte, bu kadar önemli bir cihazdan çıkarılmış olması, Samsung’un yakında gelecek amiral gemilerine da dahil etmeyi bırakabileceğini gösteriyor.

Samsung’un en az altı ay daha başka bir premium model daha duyurması beklenmiyor. Bununla birlikte, ekim ayına dayanan bir söylenti, Galaxy Note 10‘da kulaklık girişi kullanma konusunda tartışmalar yapıldığını öne sürmüştü. Eğer Samsung tepkileri azaltmak adına 3.5 mm yuvasının kaldırılmasını geciktirirse önümüzdeki yıl Galaxy S11‘lerde tamamen yok olduğunu görebiliriz.

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Samsung, kulaklık jakı için gelecekteki planları hakkında genel olarak konuşmadı, ancak er ya da geç çıkarılması kaçınılmaz görünüyor. Özellikle marka son zamanlarda kablosuz şarj ve yeni Galaxy Buds gibi cihazlara odaklanıyorken.

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