REKLAMLAR

Trump hem sevilen hem de nefret edilen biri olmasıyla tanınıyor ancak kendisi hakkında söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da asla sıkıcı olmamasıdır. Trump, çoğu zaman kafasında bir fikirle ortaya çıkar ve resmi bir brifing’den veya bir film senaryosundan gelip gelmediğine bakılmaksızın sadece söyler. Mesela kendisi ABD’nin Uzay Gücü ordusuyla galaksiyi polisleştiren ilk ülke olmasını istiyor. Bugün ise Trump 6G hakkında bir tweet paylaştı ve ülke için ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

REKLAMLAR

Trump Ülkenin Hemen 6G Teknolojisine Geçmesini İstiyor

Tweet’te ABD’nin mümkün olan en kısa sürede 5G ve hatta 6G teknolojisine geçmesini istediğini söyleyen Trump bunun mevcut standarttan çok daha güçlü, daha hızlı ve daha akıllı olacağını belirtti. Amerikan şirketlerinin çabalarını artırması gerektiğini yazdı. Çoğunuzun zaten bildiği gibi, bu yıl ABD ve dünyada 5G servisi yavaş yavaş başlayacak. Dün, Samsung, bu yaz piyasaya sürülecek olan Galaxy S10 5G‘yi ilk kez tanıttı.

5G indirme veri hızları, 4G LTE’den 20 kat daha hızlı olacak. Daha yüksek hızlar, yeni servislerin ve farklı işletmelerin doğmasına izin verecek. 6G’ye gelince, düşünmek için henüz çok erken ve kesinlikle şu anda 6G standardı yok.

Trump sonraki tweet’inde ABD’nin rekabette öne geçmesi gerektiğini ancak bunu ileri teknolojileri engellemeden yapması gerektiğini belirtti. Kendisi ülkesinin her zaman her alanda lider olmak zorunda olduğunu dile getirdi ve teknolojinin heyecan verici dünyasından söz etti. Trump’ın ABD’li taşıyıcıların Çinli şirketler tarafından üretilen ağ ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kanun imzalaması bekleniyor.

REKLAMLAR

Trump dolambaçlı da olsa ABD şirketlerini ağ ekipmanı işinde rekabet etmeye çağırıyor. Şu anda, Huawei, Nokia, Ericsson ve ZTE bu alanda dünya lideri.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum