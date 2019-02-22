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“Kusursuz 5G’li bir akıllı telefon” sözünü veren LG, bugün resmi olarak LG V50 ThinQ adını taşıyan yeni 5G’li akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz ilk kez Sprint işbirliği ile Instagram üzerinden tanıtıldı. Çıkarılabilir ekranlı LG V50 ThinQ epey ilginç özelliklerle geliyor.

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Çıkarılabilir Ekranlı LG V50 ThinQ 5G Destekli

Çıkarılabilir ekranlı LG V50 ThinQ özellikleri

Güney Koreli marka cihazın özellikleri hakkında da bilgiler verdi. Buna göre 5G’i LG V50 ThinQ özellikleri arasında 4.000 mAh batarya, aşırı ısınma sorunlarını önlemek için özel bir buhar odası ve hatta geçen yılın Snapdragon 845’ine göre %45 daha yüksek performans gösteren Qualcomm’un Snapdragon 855’i bulunuyor. Epey ilgi çekici olan özellik ise telefonun çıkarılabilir ekranı oluyor.

Çıkarılabilir ekranlı LG V50 ThinQ özellikleri

Bir ay kadar önce bir söylenti, LG’nin yeni amiral gemisi için isteğe bağlı kullanılacak ikincil bir ekran hazırladığını öne sürmüştü. O zaman, uyumlu cihazın LG G8 ThinQ olduğu varsayıldı. Peki bu aksesuarın amacı nedir? Samsung Galaxy Fold‘una göre daha küçük bir form faktörü ile katlanabilir ekran deneyimi sunmak. Bu ekstra ekran büyük ihtimalle yalnızca LG V50 ThinQ ile uyumlu olacak.

Aksesuarın hem ekran hem de geleneksel bir kapak görevi görmesi bekleniyor. Daha ince çerçeveli ve daha rafine edilmiş bir tasarım taşımasıyla birlikte cihazın ZTE Akson M‘ye benzer bir deneyim sunacağı düşünülüyor.

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LG V50 ThinQ piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak ABD’de Sprint’e özel olarak sunulacak ve tüketicilere yaza kadar ulaşması gerekiyor. Fiyatlandırma henüz gizemini koruyor. Bununla birlikte, akıllı telefonun 1000 dolardan pahalı olacağı neredeyse garanti ediliyor

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