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Samsung, bu hafta başlarında ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold ile dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri etkiledi. Ancak bu pazar günü 1.980 dolarlık ürün ilk rakibiyle karşılaşacak: Huawei Mate X katlanabilir üçüncü telefon olmak için geliyor. İşte özellikleri.

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Samsung Galaxy Fold Rakibi Katlanabilir Huawei Mate X

Samsung Galaxy Fold rakibi Huawei Mate X

Huawei Mate X olarak adlandırılan cihaz, Barselona’da MWC’nin önünde sergilenmekte olan dev bir posterde görüldü. Afişte Huawei insanları dünyanın “ilk katlanabilir 5G telefonu” ile tanışmaya davet ediyor. Afişte cihazın tasarımı açıkça görülebiliyor.

Samsung Galaxy Fold’un aksine, Huawei Mate X’in yarıya katlanabilen tek bir ekranı var. Bu cihazın normal bir telefon gibi kullanılmasına izin verecek. Solda kavisli bir kenarı ve arkada ise bir başka ekranı var.

Cihaz açıldığında çerçevesiz ve çentiksiz tablet benzeri bir deneyim sunacak. Mate X’in arkası posterde görünmüyor ancak sağ tarafta biraz daha kalın bir alan olduğu görülüyor. Neyse ki katlandığında ekrana mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

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Sırttaki ilave kalınlık arka kameralara ev sahipliği yapıyor. Bu durumda, muhtemelen yaklaşan Huawei P30 Pro’yla aynı üçlü kamerayı taşıyacağı düşünülüyor. Eğer bu olmazsa ikinci ihtimal Huawei Mate 20 Pro’nun kameralarını çalıştırmasıdır. Her iki durumda da hem iyi aydınlatılmış hem de az ışıklı ortamlarda etkileyici fotoğraflar yakalamak mümkün olacaktır.

Huawei daha önce ilk katlanabilir akıllı telefonunun bu yaz piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Öte yandan, fiyatlandırma hala doğrulanmadı. Ancak Huawei’in 2019’un sonuna kadar Samsung’u geçme hedefi göz önüne alındığında, Mate X muhtemelen Samsung’un Fold telefonunun satışlarını zayıftlamak için kullanılacak.

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