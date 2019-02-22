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Samsung geçtiğimiz günlerde iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Bunlardan biri Samsung Galaxy S10 5G ve diğeri ise dünyanın ikinci katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Fold oldu. Şirket şimdi S10, S10e ve S10+’ın fiyatlarını açıklamaya başlıyor. Zira cihazlar bazı bölgelerde ön siparişe hazır durumda. Hindistan bu bölgelerden biri ve kullanıcılar 6 Mart’tan itibaren ön sipariş verdikleri telefonları teslim almaya başlayacak. İşte fiyatlar.

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Samsung Galaxy S10, S10e ve S10+ Fiyatları



Samsung Galaxy S10, S10e ve S10+ fiyatları

Üç telefondan birini önceden sipariş eden Hindistanlı kullanıcılar sırasıyla yeni Galaxy Buds veya Galaxy Watch 46mm’ye 225 lira ve 750 lira indirimli bir fiyatla sahip olmaya hak kazanacak.

Galaxy S10 ve S10+ Prizma Siyah, Prizma Beyaz ve Prizma Mavi, Galaxy S10e ise Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renkleriyle sunulmaktadır. Özel Kanarya Sarısı rengi henüz mevcut görünmüyor. İşte resmi Samsung web sitesine göre Galaxy S10, S10e ve S10+’ın farklı depolama ve RAM seçenekleriyle fiyatları ve bunların Türk Lirası ile karşılıkları.

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Samsung Galaxy S10+ 8GB / 128GB 915 avro (5530 lira) 8GB / 512GB 1,138 avro (6880 lira) 12GB / 1TB 1,460 avro (8830 lira) Samsung Galaxy S10 8GB / 128GB 830 avro (5020 lira) 8GB / 512GB 1,050 avro (6350 lira) Samsung Galaxy S10e 6GB / 128GB 690 avro (4170 lira)

Görünüşe bakılırsa bizi bir kez daha oldukça yüksek fiyatlara sahip yeni akıllı telefonlar bekliyor. Yeni Samsung Galaxy S10 telefonlarından birine sahip olmak istiyorsanız en az 4000 ya da 5000 lirayı gözden çıkarmanız gerekecek.

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