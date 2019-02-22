REKLAMLAR

Bixby düğmesine dair görüşler zıt kutuplara ayrılmış durumda; bazıları nefret ediyor, bazıları umursamıyor. Ancak düğmeyi başka bir şey için kullanmak isteyenler için, müthiş bir haberimiz var. Samsung telefonlarda Bixby butonunu değiştirmek artık mümkün oluyor.

REKLAMLAR

Samsung Telefonlarda Bixby Butonunu Değiştirmek

Samsung telefonlarda Bixby butonunu değiştirmek

Yeni Samsung Galaxy S10 serisi ile Bixby butonunun işlevini değiştirmek mümkün hale geldi. Aynı özellik şimdi önceki Galaxy telefonlara da geliyor. Tuşa iki kez basarak sesli asistanı veya bir kez basarak herhangi bir uygulamayı başlatabileceksiniz. Tercihler sizin elinizde olacak.

Bixby butonu yukarıdaki seçeneklere sahip olacak

Düğme ayrıca hızlı komutlar için de kullanılabilecek. Bunun için telefonun Ayarlar uygulamasında Bixby key seçeneğine sahip olacaksınız. Bixby key menüsünün içerisinde çeşitli yeni ayarlar sunulacak. Bunları kullanarak Bixby butonunun ne yapması gerektiğine karar verebileceksiniz.

REKLAMLAR

Özelliğin en erken mart ya da nisan ayında bir güncelleme ile yayımlanması bekleniyor. O zamana kadar Galaxy S8 kullanıcıları buraya tıklayarak Bixby butonunun işlevini değiştirmeyi öğrenebilirler. Samsung Galaxy S9 kullanıcıları ise buradaki yazımızı okuyarak Bixby butonuna yeni bir işlev atayabilirler. Ayrıca telefonda Bixby nasıl kapatılır görmek için buraya tıklayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum