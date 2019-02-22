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Son zamanlarda ortaya çıktığı gibi, Sony’nin orta sınıf akıllı telefon serisi yeniden markalandırılıyor. Şirket, “Xperia XA” serisini düzenliyor ve yerini Xperia 10 ve Xperia 10 Plus olarak adlandırılan iki yeni modelle değiştiriyor. Buna göre Sony Xperia 1 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Cihaz “XZ4” yerine “1” adını taşıyacak. Epey ilginç olacağı söylenebilir.

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Sony Xperia 1 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Buna benzer şekilde, artık Sony’nin popüler olmayan ‘Xperia XZ’ serisine son verdiğini ortaya koyuyor. Evan Blass sayesinde sızdırılan basın gösterilerinde görüldüğü gibi Xperia 1 adlı yeni bir akıllı telefon, önümüzdeki hafta açıklanacak.

HDR Destekli Büyük 21:9 OLED Ekran

CAD tabanlı render’larda Xperia 1 ile Sony’nin tasarım felsefesinde büyük bir değişikliğe gittiği anlaşılıyor. Xperia XZ3’te bulunan 18:9 kavisli OLED ekranın yerine HDR özelliklerine sahip 6.5 inç yeni bir 21:9 düz OLED panel bulunuyor. Bu, simetrik üst ve alt çerçeveler demek.

Alüminyum çerçeveye ek olarak Sony bir kez daha yana monte edilmiş parmak izi tarayıcıyı seçti, ancak bir nedenden dolayı, bu kez açma / kapama tuşu olarak iki işleve sahip değil. Bunun yerine, sensörün hemen altında ayrı bir güç düğmesi var. Sony Xperia 1 aynı zamanda bir alt hoparlör ve bir USB Tip-C bağlantı noktasına sahip. Ne yazık ki, kulaklık girişi belirtisi yok.

Tam Altı Kamera

Sony amiral gemisini bu kez üç arka kamerayla donatmayı seçti, böylece Xperia 1 cihazını Galaxy S10 / S10+ ile aynı seviyeye getirdi ve Apple’ın iPhone XS modelini geçti.

Her bir sensörün kesin özellikleri henüz doğrulanmadı. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bir sızıntı, akıllı telefonun ana kamerasının, f / 1.6 açıklık ile geleceğini belirtmişti. Çözünürlüğü ise 52 megapiksel olacaktı. Kameranın süper ağır çekim video gibi diğer özellikleri de desteklemesi bekleniyor. Rakip akıllı telefonlar gibi, ikincil kameranın da 2x veya 3x optik zoom yapabilen özel bir telefoto lensi olduğu söyleniyor.

Son olarak, bu sızıntı, derinlik algılamayı iyileştirmeye yardımcı olması için 0,3 megapiksel Time-of-Flight kamerasının varlığına işaret etti. Sonuç olarak, bokeh görüntüleri çok daha iyi görünecektir. Benzer bir uygulama şu anda Galaxy S10+ 5G’de bulunuyor.

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Sony Xperia 1 (XZ4) Özellikleri

Dahili olarak, Sony’nin Xperia 1’i Qualcomm’un Snapdragon 855’i 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirmeyi seçtiği söyleniyor. Diğer yapılandırmaların mevcut olup olmayacağına dair bir kelime yok, ancak bu kesinlikle bir olasılık.

Söylentilere göre, bu özellikler kutudan çıkar çıkmaz Android 9 Pie işletim sistemi ve ekranın büyüklüğünü göz önünde bulundurarak kesinlikle hoş bir 4,400mAh batarya ile eşleştirilecek. 4G LTE, NFC, Bluetooth 5.0 ve IP68 su ve toz direnci de bekleniyor.

Duyuru, Çıkış Tarihi ve Fiyat

Sony Xperia 1, ilk resmi görünümünü 25 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirecek. Sony’nin MWC basın toplantısında tanıtacağı Xperia 10 ve Xperia 10 Plus’a katılacak. Xperia 1 gibi, Xperia 10 serisi de 21:9 boyunda olacak.

Üç cihazın da Mart ayında tüketicilere ulaşması gerekiyor. Avrupa’da, Xperia 10 ve Xperia 10 Plus, sırasıyla 349 avro ve 429 avro tutarında olacak. Öte yandan, amiral gemisi Xperia 1, 800 ila 900 avro arasında bir bölgede.

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