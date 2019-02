REKLAMLAR

Samsung’un tanıttığı yeni ürünler arasında Samsung Galaxy Fold’dan Galaxy S10 5G’ye kadar heyecan verici cihazlar vardı. Bir diğer ilgi çekici ürün de yeni Galaxy Watch Active oldu. Akıllı saat fitness odaklı ve epey uygun bir fiyata sahip. Aynı zamanda Tizen işletim sistemini çalıştırıyor. İşte özellikleri.

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Watch Active Özellikleri

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Galaxy Watch Active yalnızca 40 mm boyuta sahip. Aynı zamanda gerçekten hafif. Ürün önceki Gear S ve Galaxy Watch serisinin döner çerçevesinden yoksun. Bu nedenle cihazla tüm etkileşim dokunmatik ekran ve yana monte edilen düğmeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte 50 metreye kadar suya batmasına izin veren sıkı bir su yalıtımı ile birlikte geliyor ancak Samsung onunla tüplü dalış yapmanıız önermiyor.

Samsung Galaxy Watch Active

Ekran özellikleri arasında 1,1 inç boyutunda bir AMOLED panel ve Always On fonksiyonu var. Always On özelliği mekanik bir saat takma deneyimini yaşatıyor. Ekran alışılından biraz daha küçük ancak yine de iyi görünüyor. Samsung’un kendi Tizen işletim sistemini kullandığından Samsung Giyilebilir ve Samsung Health uygulamaları ile geliyor ve herhangi bir Android telefonla veya hatta iPhone ile eşleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy Watch Active

Samsung Watch Active, 728 MB RAM ve Exynos 9110 ile destekleniyor. Batarya kapasitesi ise 230 mAh. Bunun oldukça uzun bir kullanım ömrü sunması bekleniyor. Hücresel bağlantı özelliği yok. Ancak NFC’ye ve Samsung Pay’a sahip. Not: MST değil, bu yüzden Samsung cep telefonlarında olduğu gibi manyetik kredi kartı teknolojisini taklit etmeyecek.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

8 Mart’ta piyasaya sunulacak olan Galaxy Watch Active fiyatı 200 dolar olarak belirlendi. Bu da sıradan Galaxy Watch’dan 130 dolar daha az demek.

