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Davetiye yok, sızıntı yok; sadece dergi sayfalarında yayımlanan bir ilan bizlere Asus ZenFone 6’nın 14 Mayıs’ta duyurulacağını açıkladı. ZenFone 6 İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek bir etkinlikle tanıtılacak. ZenFone 5 çok başarılı olmuştu ve yeni cihazın özellikleri bu anlamda şimdiden merak ediliyor.

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Asus ZenFone 6 14 Mayıs’ta Duyuruluyor

ZenFone 6 reklamı

Reklam şu anda Barselona’da gerçekleşen MWC 2019 için basılan dergilerde bulunabiliyor fakat herkes bir tane alma alamıyor. Telefonun detayları oldukça belirsiz, ancak çentiğe sahip olmayacağını ve ince çerçeveleri olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Belki de bir başka kızaklı kameralı telefona veya periskop benzeri başka bir özçekim kameralı telefona bakıyoruz. Her iki durumda da, 14 Mayıs‘taki tanıtıma kadar pek çok sızıntıyla karşılaşmayı bekleyeceğiz.

Asus ZenFone 6

2014 yılında çıkan birinci nesil ZenFone 6 ile karıştırılmaması için yeni telefona 2019 ZenFone 6 diyebiliriz. Her şeye rağmen Asus yeni telefonunu duyurmak için gerçekten oldukça ilginç bir yolu seçti. Böyle bir yöntemle daha önce karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Şirket MWC 2019’da yeni telefonu hakkında bazı bilgiler vermeyi seçebilir. Ancak ihtimaller bunun olmayacağı yönünde.

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ZenFone 5 serisi hem gövde malzemesi hem de uygun fiyatı ve performansıyla büyük beğeni topladı. Aynı şekilde ZenFone 5Z de en çok satan akıllı telefonlar arasında yer aldı. Bu anlamda ZenFone 6 ve ZenFone 6Z ile yeni cihazların bu alışkanlığı devam ettirdiğini görebiliriz.

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