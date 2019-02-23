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Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin alternatifi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei P30 Lite

Telefon Huawei P20 Lite Huawei P30 Lite Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 152.9 x 72.7 x 7.4mm Ağırlık 145 gram 155 gram Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.15 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2240 piksel (Full HD+) 1080 x 2312 (Full HD+) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 9 (Pie) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710 Ekran Oranı

%80.5 %83.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP, 2 MP arka, 16 MP ön Üçlü 20 MP + 16 MP + 2 MP arka, 20 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, OIS yok 2160p’de 60fps, 1080p’de 60fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptX Bluetooth 5, aptX Yuvalar Type-C, 3.5 mm var Type-C, 3.5 mm var AnTuTu 88.000 138.400 Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3000 mAh, Hızlı Şarj 3240 mAh, 18W Hızlı Şarj

Huawei P30 Lite mı Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Huawei P30 Lite yerini aldığı P20 Lite’a göre fiyat anlamında biraz daha yukarıya yerleştirilmiş durumda. Bizce Huawei P30 Lite her anlamda daha iyi bir satın alım olacaktır. Zira P20 Lite artık performansıyla yaşlanan bir cihaz. Günlük işleri yerine getirmede başarılı olsa da özellikle çoklu görevlerde yavaşlamalarla karşılaşılabiliyor. P20 Lite’ı oldukça uygun bir fiyata bulmadığınız sürece P30 Lite almamak için çok az nedeniniz olacak.

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Huawei P20 Lite

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