Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya ve özelliklere sahip. Dolayısıyla birbirlerinin alternatifi durumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Huawei P30 Lite
TelefonHuawei P20 LiteHuawei P30 Lite
Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 152.9 x 72.7 x 7.4mm
Ağırlık 145 gram 155 gram
Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.15 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
 1080 x 2240 piksel (Full HD+) 1080 x 2312 (Full HD+)
İşletim sistemi
 Android 8.0 (Oreo) Android 9 (Pie)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemci HiSilicon Kirin 659 HiSilicon Kirin 710
Ekran Oranı
 %80.5 %83.4
RAM4 GB4 GB
Kamera Çift 16 MP, 2 MP arka, 16 MP ön Üçlü 20 MP + 16 MP + 2 MP arka, 20 MP (f/2.0) ön
Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, OIS yok 2160p’de 60fps, 1080p’de 60fps, OIS yok
Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2, aptXBluetooth 5, aptX
YuvalarType-C, 3.5 mm varType-C, 3.5 mm var
AnTuTu 88.000 138.400
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3000 mAh, Hızlı Şarj3240 mAh, 18W Hızlı Şarj

Huawei P30 Lite mı Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Huawei P30 Lite yerini aldığı P20 Lite’a göre fiyat anlamında biraz daha yukarıya yerleştirilmiş durumda. Bizce Huawei P30 Lite her anlamda daha iyi bir satın alım olacaktır. Zira P20 Lite artık performansıyla yaşlanan bir cihaz. Günlük işleri yerine getirmede başarılı olsa da özellikle çoklu görevlerde yavaşlamalarla karşılaşılabiliyor. P20 Lite’ı oldukça uygun bir fiyata bulmadığınız sürece P30 Lite almamak için çok az nedeniniz olacak.

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Huawei P30 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Huawei P20 Lite

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