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Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, Galaxy A7 (2018) Android Pie Beta programını başlatıyor. Bilindiği gibi firma bir süredir üst düzey akıllı telefonlarına Android Pie güncellemesini sunmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Artık sıra orta düzey akıllı telefon modellerine de geliyor.

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Duruma bakılırsa Hindistan’da yaşayan Galaxy A7 (2018) akıllı telefon kullanıcıları Android Pie güncellemesi beta programına dahil olabiliyor. Android Pie güncellemesiyle birlikte cihaza yeni One UI arayüzü de geliyor. Güncellemenin beta versiyonuyla sunulan yenilikler kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüsünden açıkça görülebiliyor.

Samsung Galaxy A7 (2018) Android Pie Beta Programı Başlıyor

Güncelleme paketinin boyutu 1322.48 MB seviyesinde ve cihaza Şubat ayı Android güvenlik yamalarını kazandırıyor. Elbette Android Pie işletim sisteminin özellikleri de cihaza dahil ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıcılarla buluşturulan Galaxy A7 (2018) akıllı telefon 159.8 x 76.8 x 7.5 mm boyutlarında ve 168 gram ağırlığında. Cihazın 6.0 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2220 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Ürüne Samsung’un 14 nm üretim teknolojili Exynos 7885 Octa yongaseti güç veriyor. 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

Akıllı telefonun arka yüzünde 24 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.4 geniş açılı kamera ve derinlik sensörü olarak çalışan 5 MP çözünürlüklü f/2.2 kamera bulunuyor. Ön yüzde ise 24 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası görev yapıyor.

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