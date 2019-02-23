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Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+’ta ekran görüntüsü almak için yararlanılabilecek yöntemlere değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır.

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Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta.

Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Dilerseniz şimdi Samsung’un güncel üst düzey akıllı telefon modelleri Galaxy S10e, S10 ve S10+’ta nasıl ekran görüntüsü alınabileceğine bakalım.

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Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+’ta Ekran Görüntüsü Almak

Donanımsal Tuşları Kullanarak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz.

Palm Swipe Jest Özelliğini Kullanarak

Akıllı telefonlardaki Palm Swipe adlı jest özelliğini etkinleştirerek ekran görüntüsü alma işlemini büyük ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.

Akıllı telefonda Settings – Advanced features – Motions and gestures menüsüne erişin.

– menüsüne erişin. Buradaki Palm swipe to capture seçeneğinin anahtarını etkinleştirin.

seçeneğinin anahtarını etkinleştirin. Özelliği etkinleştirdikten sonra herhangi bir arayüzde ekran görüntüsü almak için avuç içinizi ekranın bir kenarından diğerine doğru yavaşça hareket ettirin. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız.

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