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LG bugün MWC 2019’da V50 ThinQ 5G’nin yanı sıra G8 ThinQ ve G8s ThinQ modellerini tanıttı. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G özellikleri böylece ortaya çıkmış oldu.

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Çift Ekranlı LG V50 ThinQ 5G Özellikleri

Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G

LG, zamana ayak uyduruyor ve 5G’yi büyük bir odak noktası haline getiriyor. LG V50 ThinQ 5G, şirketin Qualcomm X50 modemine sahip Snapdragon 855 yonga setli ilk 5G telefonu oldu. LG’ye göre 5G “4G’nin 20 katına varan yüksek hız” vaat ediyor.

Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G

LG V50 ThinQ 5G 6,4 inç 3120×1440 piksel OLED FullVision ekran ile geliyor. Ekran çentikli bir tasarıma sahip. Çentikte standart 8 MP bir lens ve 5 MP geniş açılı başka bir lens bulunuyor; tıpkı V40 ThinQ gibi.

LG V50 ThinQ 5G

Arkadaki üçlü ana kamera yine LG V40 ThinQ’den ödünç alınmış: 12 MP f / 1.5 standart + 12 MP f / 2.4 telefoto + 16 MP f / 1.9 ultra geniş modern ve yetenekli lensler. Buna rağmen V50 ThinQ 5G 4000 mAh ile selefinden %20 daha yüksek pil ömrü sunuyor. Aynı zamanda stereo hoparlörlere sahip ve 32 bit Hi-Fi Quad DAC, FM Radyo ve MIL-STD 810G uyumlu.

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Ekranda parmak izi tarayıcı yok. Bunun yerine arkada ayrı bir parmak izi tuşu bulunuyor. Selfie kamerası yüz tanıma özelliğine sahip. LG, tam olarak katlanabilir telefon kategorisine giriş yapıyor olmasa da ikincil ekranlı kılıf tasarımı sınıfında ilk. Bu ikincil ekran 6.2 inç büyüklüğünde ve 2160×1080 piksel OLED yapıda. LG V50 ThinQ 5G sadece Aurora Black renginde sunulacak.

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