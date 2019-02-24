Sürgülü Xiaomi Mi Mix 3 5G Samsung Galaxy S10e’den Ucuz Olacak

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Xiaomi, 2019 Mobil Dünya Kongresi için Barselona’da göz alıcı bir lansman düzenleyen ilk şirketlerden biri ve uzun süredir şüphelenildiği gibi, şirket 5G’li bir Mi Mix 3 modeli ile sahne aldı. Yeni nesil 5G’yi desteklemesinin yanı sıra Xiaomi Mi Mix 3’ün ana özelliği çentiksiz ve çerçevesiz oluşu. Aynı zamanda kızaklı bir kamera sistemine sahip.

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

“Normal” 4G LTE uyumlu Xiaomi Mi Mix 3 birkaç ay önce piyasaya sürülmüştü ve bu 5G donanımlı model ise doğal olarak ayrı bir X50 modemli 7 nm tabanlı Qualcomm Snapdragon 855 işlemciyi barındırıyor. Bu yonga seti şu anda pek çok telefonda bulunmuyor (Çin’de bile bulunmuyor).

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Mi Mix 3 5G’nin kızaklı kamera açılan tasarımı, 4G’li konfigürasyonda olduğu gibi, AI canlı selfie video bokeh efektleri ile 24 + 2 MP çift ön kamera özelliklerine sahip. 5G uyumu dışında yeni cihaz aslında çok fazla değişiklik getirmiyor. Elbette, buradaki diğer 6.39 inç AMOLED ekranın yanı sıra diğer tüm gelişmiş özellikleri de göz önünde bulundurursak mükemmel bir telefon olduğu söylenebilir.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Mi Mix 3 5G özellikleri arasında 10 GB RAM olacak. 128 GB dahili depolama alanı (başlangıç için) ve yoğun oyun oturumlarınız sırasında Snapdragon 855’in aşırı ısınmasını önleyen özel bir “hibrit” soğutma sistemi de mevcut. Şirket telefonun çalışır durumda ve 5G’ye hazır olduğunu göstermek sunum sırasında bir görüşme de yaptı.

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Manyetik sürgülü yapısı sayesinde, Xiaomi etkileyici bir ekran gövde oranına sahip; tam %93.4. Bu gövde seramikle sarılmış. Üstün malzemeli telefonun dört tarafı da kıvrımlı yapıda. Normal Mi Mix 3 3200 mAh batarya ile gelirken yeni 5G’li Mi Mix 3 3800 mAh batarya ile desteklenmiş.

Ne yazık ki, bizi biraz endişelendiren Xiaomi Mi Mix 3 5G’nin boyutları ve ağırlığı hakkında hiçbir şey söylenmemiş olması. Ne de olsa, 4G sürümü 218 gramda zaten biraz hantaldı. Sevindiren detay ise fiyatının yalnızca 599 avrodan başlayacak olması. Bu da kulağa oldukça ucuz geliyor. Mi Mix 3 4G’de olduğu gibi Mi Mix 3 5G’de arkada iki 12 MP kamera ile geliyor ve toplamda 72 megapiksel görüntü yakalayabiliyor.

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