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Fiyat / performans telefonları son zamanlarda hiç olmadığı kadar ilgi çekmeye başladı. Bu cihazlar artık epey güçlü özelliklerle geliyor. Yazımızda en iyi fiyat / performans telefonlarını listeledik ve bunlarla ilgili bilgiler paylaştık.

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En İyi Fiyat / Performans Telefonları

Pocophone F1 – 2450 Lira

Pocophone F1, çıkışının üzerinden görece uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala piyasanın en iyi fiyat / performans telefonu durumunda. Xiaomi bu telefonu öyle bir noktaya konumlandırdı ki başka hiçbir rakip firma yanına yaklaşamıyor. Hatta kendisine en yakın alternatifi Mi 8 bile bir Xiaomi ürünü. Kısacası Pocophone F1 düşük fiyata yüksek performans arayanlar için en iyi seçenek durumunda. Pocophone F2’yi de bekleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi 8 – 2830 Lira

Sözünü ettiğimiz gibi Pocophone F1’den sonra en iyi fiyat / performans telefonu Xiaomi Mi 8 oluyor. Aslında kendisi özellikleri itibariyle Pocophone F1’den daha iyi, örneğin optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor. Eğer aradaki fiyat farkı sizin için önemli değilse ve daha iyi fotoğraf ve video performansı bekliyorsanız Pocophone F1 yerine Xiaomi Mi 8’i öneririz.

LG G7 ThinQ – 3200 Lira

LG G7 ThinQ listenin daha sessiz çocuklarından. Ne çok satan ne de az bilinen bir ürün. Ancak şaşırtıcı şekilde uygun bir fiyatlı. Pocophone F1 kadar yüksek bir fiyat / performans oranı sunmasa bile kendisini, su dayanıklılığına sahip en uygun fiyatlı akıllı telefon olarak tanımlayabiliriz. Elbette Pocophone F1’de olmayan HDR10, Hi-Fi ses ve DolbyVision desteği de unutulmamalı.

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Xiaomi Mi Mix 3 – 3930 Lira

Her ne kadar listedeki diğer cihazlarla aynı performansı sunup onlardan çok daha pahalı bir telefon olsa da, Xiaomi Mi Mix 3 bir yönden çok iyi; çentiksiz ve çerçevesiz tasarımı uygun bir fiyata sunabiliyor. Bu nedenle en iyi fiyat / performans telefonları listesinde olmayı hak ediyor. Xiaomi Mi Mix 3 bugün Apple ve Samsung gibi firmaların hala erişemediği bir tasarım konseptini benimsiyor ve bu açıdan asla eskimeyecek bir cihaz görünümü taşıyor.

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