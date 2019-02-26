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iMessage, iPhone ve iPad sahiplerinin en çok kullandığı uygulamalardan biridir ve Apple bunu biliyor. Uygulama, içerisinde bazı pratik özelliklere sahip ancak bazı kullanıcılar bunların farkında değil. Örneğin, Tapback onlardan biri. Tapback ile mesajlara daha hızlı ve kısa cevaplar yazabilirsiniz. WhatsApp’ta olmayan bir özellik olduğu söylenebilir.

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iPhone’da Mesajları Tapback ile Yanıtlamak

Tapback adını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Çünkü Apple bu özelliği ön plana çıkarmak için pek bir çaba göstermedi. Nerede bulunduğunu bilmeyen iPhone ve iPad kullanıcıları var ve organik olarak keşfetmeye pek elverişli değil.

Bu da gerçekten hayal kırıklığı yaşatıyor çünkü mesajlara kısa yanıtlar verme ve sosyal ağlardaki “beğenme” butonu gibi birçok işlev sunuyor. Hiçbir şey yazmak zorunda olmadan aldığınız bir mesaja anlamlı yanıtlar verebilirsiniz. Tapback bunun için parmağınızın altında bekliyor.

iPhone ve iPad’de Tapback Nasıl Kullanılır?

Tapback şimdilik altı hazır yanıta sahip. Bunlar arasında kalp, beğenme işareti, beğenmeme işareti, bir çift ünlem, soru işareti ve bir şeyin sizi eğlendirdiğini göstermek için “Ha Ha” yer alıyor.

Şimdi seçeneklerin ne olduğunu bildiğinize göre bunları nasıl kullanacağınızı gösterelim.

iPhone’da Tapback’i kullanmak için, Mesajlar uygulamasını açın ve cevaplamak istediğiniz mesajı bulun. Mavi baloncuğun üzerine dokunun ve basılı tutun.

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Şimdi az önce bahsettiğimiz altı seçenekle birlikte yeni bir baloncuğun açıldığını göreceksiniz. Kullanmak istediğiniz bir yanıta dokunun ve iMessage mesajı otomatik olarak gönderecektir. Yeni bir mesaj satırı olarak görünmek yerine, ilişkili olduğu mesajın bir köşesinde belirecek.

Ve hepsi bu kadar. Kullanımı çok kolay bir özellik olmasına rağmen bir o kadar az sayıda kullanıcının bilmesi şaşırtıcıdır.

Tapback ifadesi ile Android kullanan birine yanıt verirseniz (başka bir deyişle, mesajları mavi kabarcık yerine yeşil bir kabarcıksa), bu kişi Tapback’i kısa mesaj olarak alır.

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