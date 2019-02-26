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Pocophone F1, büyük bekleyişin ardından nihayet Widevine L1 sertifikası aldı. Yeni güncelleme ile Pocophone F1 kullanıcıları artık HD içerikleri izleyebilecek. Xiaomi şirketi Pocophone F1’deki Widevine L1 desteğini beta kullanıcıları için MIUI test güncellemesi ile sunmaya başladı. Ancak, yeni özelliğin başlangıçta Amazon Prime Video ve Hotstar ile sınırlı olduğu bildiriliyor. Bu, Pocophone F1’in Netflix’te HD içerik izlemek için henüz sertifika almadığı anlamına geliyor.

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Pocophone F1 Widevine L1 Desteği Alıyor

Pocophone F1 Widevine L1 Desteği Alıyor

Cihazın Widevine L1 desteği sunan beta MIUI sürümünün numarası 9.2.25 olarak açıklandı. Beta testi tamamlandıktan sonra bir sonraki kararlı güncellemeye L1 desteğinin ekleneceği belirtiliyor. Pocophone F1 piyasaya sunulduğu günden bu yana birçok video ve film servisinde HD içerik oynatamıyordu. Neyse ki buna YouTube dahil değildi. Ancak Netflix için gerekli HD desteği henüz gelmedi.

Cihazda Widevine L1 DRM desteğinin yokluğu ilk olarak, geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra fark edildi. Aynı fiyat grubundaki diğer modeller tarafından desteklenen Widevine L1’i yerine, Poco F1 şu anda yalnızca SD video akışı sağlayan Widevine L3 DRM’e sahip. Bu, telefonun Amazon Prime Video, Netflix, Google Play ve Hotstar gibi servislerinden HD (720p ve üstü) video oynatmasını engelliyor.

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Pocophone F1’e benzer şekilde OnePlus 5T de Widevine L1 desteğinden yoksun. Ancak 2017 yılında piyasaya sürülen telefon için OnePlus hala herhangi bir DRM sertifikası açıklaması yapmadı. Bu kullanıcılar için oldukça üzücü olmalı. Umarız en kısa sürede HD Netflix desteği de Pocophone F1’e eklenmiş olur.

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