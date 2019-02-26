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Qualcomm’un Quick Charge hızlı şarj teknolojisi şimdiye kadar kablolu teknolojiyle sınırlıydı. Ancak gitgide daha fazla şirket yeni telefonlarında kablosuz şarj teknolojisi sunmaya başladı. Bu duyuru MWC 2019’da yapıldı ve Qualcomm, Quick Charge özelliğini kablosuz şarj teknolojisi ile uyumlu hale getirdiğini gösterdi. Belirtilen standartlara uyması koşuluyla, şarj pedlerinde artık Quick Charge özelliği sunulacağı açıklandı. Xiaomi, yaklaşmakta olan Mi Kablosuz Charging Pad’in hızlı şarj desteği ile geleceğini çoktan onaylamıştı.

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Qualcomm Kablosuz Hızlı Şarj Desteğini Duyurdu

Qualcomm, daha önce gerekli hızlı şarj uyumluluk sürecinden geçmemiş olsalar bile hızlı şarj desteği sunduğunu iddia eden kablosuz şarj ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü söylüyor. Şirket, bu sorunlara yanıt olarak hızlı şarj uyumluluk programını kablosuz şarj pedlerini içerecek şekilde genişletti.

Quick Charge tarafından desteklenen kablosuz şarj pedleri, milyonlarca kullanıcının halihazırda evinde, iş yerinde ve başka yerlerde kullandığı aynı Quick Charge 2.0, 3.0, 4 ve 4+ adaptörleriyle uyumlu olacak. Qualcomm, Xiaomi’nin yakında hızlı şarj uyumlu bir kablosuz şarj pedi sunacak ilk şirket olacağını söylüyor.

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Kablosuz şarjın yavaş yavaş norm haline gelmesiyle, Qualcomm’un Qi tabanlı ürünler için hızlı şarj desteği sunması için doğru zaman gelmişti. Zira teknoloji o kadar yavaş çalışıyor ki birçok kullanıcı kullanma gereği bile hissetmiyor. Wireless Charging uzun bir süredir yalnızca bir pazarlama taktiğinden ibaretti.

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