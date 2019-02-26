Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9 Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+ karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+ Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9 Karşılaştırması
Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+
TelefonSamsung Galaxy S10+ Xiaomi Mi 9
Boyut157.6 x 74 x 7.8 mm157.5 x 74.67 x 7.61 mm
Ağırlık175 gram 173 gram
Ekran boyutu6.4 inç Dynamic AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 3040 piksel (522 ppi) 1080 x 2340 piksel (403 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie)Android 9.0 (Pie)
Depolama alanı
128 GB128 GB
MicroSD kartVarYok
İşlemciSamsung Exynos 9820Snapdragon 855
AnTuTu puanı340.000 372.400
Ekran Oranı
%87.5 %85.2
RAM8 GB6 GB
KameraÜçlü 12 MP (f1.5), 16 MP (f2.2), 12 MP (f2.4) arka ve çift 8 MP (f2.2), 10 MP (f1.9) önÜçlü 48 MP (f1.75)+ 16 MP (f2.2) + 12 MP (f2.2) arka, 20 MP (f2.0) ön
Video2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30 fps, 1080p’de 960 fps, 720p’de 960 fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX varBluetooth 5, aptX var
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm varUSB Type-C, 3.5mm yok
Su dayanıklılığı
IP68Yok
Batarya4100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj3300 mAh, 27W Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ mı Xiaomi Mi 9 mu? İşte Sonuç

Cihazlar birbirinden farklı bir noktada fiyatlandırılmış olmasına rağmen Xiaomi Mi 9 epey iddialı bir cihaz olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy S10+ yalnızca küçük bir farkla da olsa daha iyi bir kameraya ve aynı zamanda daha büyük bir bataryaya sahip. Cihazların ekran boyutları ve gövde tasarımları ise neredeyse aynı. Diğer taraftan Xiaomi Mi 9 daha performanslı bir çipsete sahip. Ekran – gövde oranı tarafında S10+’ın gerisinde olsa da bizce bu fiyat seviyesinde S10+’tan çok daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9 Karşılaştırması
Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9

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