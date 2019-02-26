Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9 Karşılaştırması

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+ karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+ Karşılaştırması

Xiaomi Mi 9 ve Samsung Galaxy S10+

Telefon Samsung Galaxy S10+ Xiaomi Mi 9 Boyut 157.6 x 74 x 7.8 mm 157.5 x 74.67 x 7.61 mm Ağırlık 175 gram 173 gram Ekran boyutu 6.4 inç Dynamic AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 3040 piksel (522 ppi) 1080 x 2340 piksel (403 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

128 GB 128 GB MicroSD kart Var Yok İşlemci Samsung Exynos 9820 Snapdragon 855 AnTuTu puanı 340.000 372.400 Ekran Oranı

%87.5 %85.2 RAM 8 GB 6 GB Kamera Üçlü 12 MP (f1.5), 16 MP (f2.2), 12 MP (f2.4) arka ve çift 8 MP (f2.2), 10 MP (f1.9) ön Üçlü 48 MP (f1.75)+ 16 MP (f2.2) + 12 MP (f2.2) arka, 20 MP (f2.0) ön Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS var 2160p’de 30 fps, 1080p’de 960 fps, 720p’de 960 fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX var Bluetooth 5, aptX var Yuvalar USB Type-C, 3.5mm var USB Type-C, 3.5mm yok Su dayanıklılığı

IP68 Yok Batarya 4100 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 3300 mAh, 27W Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ mı Xiaomi Mi 9 mu? İşte Sonuç

Cihazlar birbirinden farklı bir noktada fiyatlandırılmış olmasına rağmen Xiaomi Mi 9 epey iddialı bir cihaz olmasıyla dikkat çekiyor. Galaxy S10+ yalnızca küçük bir farkla da olsa daha iyi bir kameraya ve aynı zamanda daha büyük bir bataryaya sahip. Cihazların ekran boyutları ve gövde tasarımları ise neredeyse aynı. Diğer taraftan Xiaomi Mi 9 daha performanslı bir çipsete sahip. Ekran – gövde oranı tarafında S10+’ın gerisinde olsa da bizce bu fiyat seviyesinde S10+’tan çok daha iyi bir satın alım olacaktır.

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Samsung Galaxy S10+ ve Xiaomi Mi 9

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