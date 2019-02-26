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SD kartlar daha büyük ve daha hızlı hale gelmek üzere. Yeni SD Express standardı, maksimum kapasiteyi ve hızı önemli ölçüde artıracak. SD Express kartları mevcut telefonlarla geriye dönük olarak uyumludur, ancak maksimum hızlar için yeni telefonlara ihtiyacınız olacak.

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SD Express Nedir ve Ne Kadar Hızlıdır?

3D kameralarda, aksiyon kameralarında, daha güçlü akıllı telefonlarda, DSLR kameralarda, tabletlerde, video oyun konsollarında ve hatta otomobillerde SD ve microSD kartları kullanıyoruz. Bu nedenle daha hızlı okuma ve yazma hızları ve depolama alanları için gittikçe artan bir talep var.

SanDisk geçtiğimiz günlerde dünyanın en hızlı 1 TB microSD kartını duyurdu ve 160 MB / s okuma hızı olduğunu açıkladı; bu, “3 dakikadan kısa sürede 1000 yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 30 dakikalık 4K video (24 GB) aktarımı” için yeterliydi. Bazı kartların depolama kapasitesi daha düşüktür, ancak 300 MB / s’de doğru hızlara sahip Delkin 128 GB microSD kart gibi daha yüksek yazma hızları vardır. Ancak üreticiler mevcut standartların sınırını zorluyorlar. Örneğin, SDXC için teorik limit 2 TB’tır.

SD Kartlarda Yüksek Hızlar İçin SSD Protokolü Kullanılıyor

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) ve NVMe (Non-Volatile Memory Express) protokollerinin eklenmesiyle, 1 TB SanDisk kartların altı katından daha hızlı olan 985 MB / s hızında SD kartlar elde ediliyor. PCIe ve NVMe size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni bir süredir SSD’ler için kullanılmaları ve SD Express kartlarının çıkarılabilir yarıiletken sürücüler olarak kullanabilmesi.

SD Association, bu yeni hızların süper yavaş çekim 8K videoya izin vereceğini ve dijital fotoğrafçılar için bir nimet olacak ham seri çekim modunu destekleyeceğini söylüyor. Ek olarak, PCIe 3.1 dahil edilerek SD Express kartlar, onlardan önce gelen kartlardan daha az güç tüketecek. Teoride, bunun mobil ürünlerde daha iyi pil ömrüne katkıda bulunması bekleniyor. Şu an için ne kadar olduğu belirsiz.

Genel olarak, yeni test ekipmanı ve geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaması gerektiği için mevcut teknolojilerin kullanılmasının benimsenmesini hızlandıracağı düşünülüyor. Halihazırda SSD üreten fabrikalar bu daha hızlı SD kartlar için doğal olarak hazır durumda.

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Depolama Kapasiteleri de Artıyor

Geçişin bir parçası olarak, SD ve microSD kartlarda depolama büyük oranda artıyor. Üst limiti 2 TB’dan 128 TB’a çıkıyor. 2 TB’dan büyük kartlar, SDHC ve SDXC kategorilerine eklenerek SDUC olarak işaretlenecek.

Her zaman olduğu gibi, okuma ve yazma hızları depolama kapasitesinden ayrı olduğundan, SD Express olarak işaretlenmiş ve daha hızlı yazma hızına sahip SDHC ve SDXC kartlar göreceksiniz. Tüm bu avantajlar hem SD hem de microSD kartlar için sunulacak ve SD Express kartları önceki cihazlarla geriye dönük olarak uyumlu olacak.

Geriye Uyumluluk Daha Düşük Hız ile Geliyor

Bu şaşırtıcı hızın bir kısmı, SD Express (ve SD UHS-ii) kartlarında bulunan yeni bir pin sırası ile elde ediliyor. Bu da, mevcut cihazlarınızın bu pinlerden yararlanamayacağı anlamına gelir. Ancak, SD Asssocation’a göre, ek depolama alanını hala kullanabileceksiniz.

Ne Zaman Satın Alabilirim ve Fiyatı Ne Olacak?

Mağazalarda henüz “Express” marka markalı microSD kartlar bulunmamaktadır. Bu standardı denetleyen endüstri grubu olan SD Association, 25 Şubat 2019 tarihinde Mobil Dünya Kongresi 2019’da yeni microSD Express standardını açıkladı. Teknoloji, yeni SD 7.1 spesifikasyonunun bir parçası. SD Express standardı ilk kez SD 7.0 spesifikasyonunun bir parçası olarak 26 Haziran 2018’de açıklanmıştı.

microSD Express kartlar için çıkış tarihi açıklanmadı. Kartların fiyatının ne olacağı ya da hangi üreticiler tarafından piyasaya sunulacağı bilinmiyor. Bu kartları destekleyen telefonların bu yıl piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz gizemini korumakta.

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