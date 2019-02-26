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WhatsApp kullanıcılarının çoğunun uygulamanın 10 yıl önce ilk kez ortaya çıktığını hatırlamadığından oldukça eminiz. Neyse ki şirket hafızamızı tazelemek için 10. yılı şerefine bir infografik yayımladı. Her ay 1,5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olmaktan gurur duyan mesajlaşma servisi WhatsApp, uzun bir yolu geri bırakmış durumda. Elbette yolculuk hala devam ediyor.

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WhatsApp 10. Yılını Kutluyor

Tam olarak 10 yıl önce, 2009’da iPhone ve Android telefonlar için WhatsApp piyasaya sürüldü ve aralık ayında fotoğraf ve video paylaşma özellikleri kazandı. Haziran 2010’da, WhatsApp kullanıcıları yepyeni bir özelliğe sahip oldular: Konum paylaşma. Şubat 2011’de ise grup sohbeti eklendi.

WhatsApp 10. yılını kutluyor

Sesli mesajlaşma özelliği, şirketin infografiklerinde bahsettiği bir başka dönüm noktası ve aynı zamanda Facebook tarafından 2014 yılında satın alınması var. 2015’de ilk kez WhatsApp Web tanıtıldı ve 2016’da servis aylık 1 milyar kullanıcıya erişti.

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Biraz uzun sürse de, Nisan 2016’da şirket uçtan uca şifreleme özelliği ve aynı yıl kasım ayında video görüşme özelliğini ekledi. Bahsedilen son kilometre taşı, geçen yıl eklenen grup araması ve çıkartmalar olarak belirtiliyor.

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