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Android 9 Pie güncellemesini alacak ASUS akıllı telefonlar nihayet belli oldu. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS, Google’ın Android işletim sisteminin son versiyonuna kavuşacak olan akıllı telefonlarının listesini yayınladı.

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Firma ne yazık ki güncelleme takviminde detaylı bilgilere yer vermiyor. Belirtilen cihazların 2019 içerisinde Android 9.0 Pie güncellemesini alacağı ifade ediliyor.

Android 9 Pie Güncellemesini Alacak ASUS Akıllı Telefonlar

ZE620KL model numaralı ZenFone 5 ve ZS620KL model numaralı ZenFone 5Z firmanın amiral gemisi konumundaki akıllı telefonları. Bu cihazlar için Android 9.0 Pie güncellemesi daha önce yayınlanmıştı.

ASUS’un oyuncuları hedefleyerek geliştirdiği ROG Phone cihazı için Android Pie güncellemesinin de yakın zamanda hazır hale gelmesi bekleniyor. Bu cihaz için güncellemenin kısa süre içerisinde yayınlanacağı belirtilirken diğer modeller için böyle bir bilgi mevcut değil.

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Firmanın bu yıl içinde Android 9.0 Pie güncellemesini alacak olan akıllı telefonları ve ürünlerin model numaraları şu şekilde:

ROG Phone ZS600KL

ZenFone 4 Max ZC554KL

ZenFone 4 Selfie ZD553KL

ZenFone 4 Max ZC520KL

ZenFone Selfie Live ZB553KL

ZenFone 4 Max ZB520KL

ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL

ZenFone 5 Lite ZC600KL

ZenFone Live (L1) ZA550KZ / ZA551KL

ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL / ZB601KL

ZenFone Max (M1) ZB555KL / ZB556KL

ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL/ ZB630KL

ZenFone Max (M2) ZB633KL / ZB632KL

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