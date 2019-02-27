Elder Scrolls: Blades – Çıkış Tarihi ve Tüm Bilgiler

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Elder Scrolls serisi oyun dünyasına ikonik bir öneme sahiptir ve video oyunu endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki bu seriden yeni bir yapım çıkana kadar bir süre daha beklememiz gerekecek. Bethesda şirketi bu aralar mobil Elder Scrolls oyunu üzerinde çalışıyor. Elder Scrolls: Blades çıkış tarihi ve diğer bilgiler bu anlamda merak ediliyor.

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Elder Scrolls: Blades – Çıkış Tarihi ve

Elder Scrolls: Blades

Deneyim anlamında Skyrim gibi yapımlarla aynı olmayacak belki ama hala hiçbir şeyden iyidir. Zira serinin hayranlarını heyecanlandıracak pek çok detay barındırıyor. Elder Scrolls deneyiminin ilk kez yeni bir platforma genişlediğini görüyoruz. Bu da yepyeni bir oyuncu kitlesi demek.

Çıkış Tarihi

Elder Scrolls: Blades

Ne yazık ki, henüz resmi bir çıkış tarihi yok. Ancak, “yaklaşık” bir çıkış tarihimiz var. Elder Scrolls: Blades’in “2019’un başlarında” çıkış yapacağı açıklanmıştı. Neredeyse mart ayına girmiş olduğumuzdan yapım şimdi her an gün yüzüne çıkmaya hazır olmalı. Apple uygulama mağazasına bakarsak, çıkış tarihi için 31 Mart 2019 açıklamasının girildiğini görüyoruz.

Ayrıca, mobil oyunun geçen yıl aralık ayında çıkması gerektiğini ancak ertelendiğini tekrar hatırlatalım. Hayranlar oyunu şimdiden ön sipariş verebiliyorlar.

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Ön sipariş verme ve beta testi

Henüz resmi bir çıkış tarihi duyurusu olmamasına rağmen oyunu ön sipariş etmek mümkün. Ön sipariş vermek yalnızca tek bir işe yarıyor: Elder Scrolls: Blades indirmeye hazır olduğunda Android ve iOS telefonunuzda bir bildirim mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Böylece hiç zaman kaybetmeden oyunu ilk günden oynamaya başlayabileceksiniz.

Oyunu halihazırda denemek isterseniz de beta erişimine sahip olmak mümkün. Sadece Bethesda web sitesine gitmeniz ve buradan kayıt olmanız gerekiyor. Bir Bethesda.net hesabı oluşturduktan sonra oyunun beta’sına katılmaya hak kazandığınıza dair bir e-posta mesajı almayı beklemeniz gerekiyor.

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