Huawei Mate X Duvar Kağıtlarını İndirin

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Huawei Mate X duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. Samsung bu hafta içerisinde dünyanın gerçek anlamda katlanabilen ilk akıllı telefonunu duyurdu. Ardından daha iddialı bir katlanabilir akıllı telefon olan Huawei Mate X’in duyurusu gerçekleştirildi.

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Huawei Mate X Duvar Kağıtları

Katlanabilir yapıdaki Mate X akıllı telefonun açık hali 161.3 x 146.2 x 5.4 mm, katlanmış hali ise 161.3 x 78.3 x 11 mm boyutlarında. Cihazın ağırlığı 295 gram seviyesinde. Hibrid Dual SIM özelliği sunuluyor.

Cihaz açık haldeyken AMOLED ekran 8 inç genişlik ve 2480 x 2200 piksel çözünürlük değerine sahip. Katlanmış yapıdayken 6.6 inç ekran genişliği ve 2480 x 1148 piksel çözünürlük değeri bizlerle.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.1 arayüzünü çalıştıran akıllı telefona 7 nm üretim teknolojili HiSilicon Kirin 980 yongaseti güç veriyor. Bu yongasetinde iki adet 2.6 GHz Cortex-A76, iki adet 1.92 GHz Cortex-A76, dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 işlemci çekirdeği ile Mali-G76 MP10 grafik işlemcisi bulunuyor.

8 GB RAM ve 512 GB kapasiteli dahili depolama birimi tercih edilmiş. Depolama alanını genişletmek isteyenler SIM 2 yuvasını kullanan ve Huawei’nin kendi standardı olan NM (Nano Memory) kartlarını tercih etmek durumunda.

Arka yüzde 40 MP çözünürlüklü f/1.8 geniş açılı kamera, 16 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto kamera ve derinlik algılayıcı bir sensör var. Leica optiklerini kullanan kameralara çift-LED çift tonlu flaş eşlik ediyor.

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4500 mAh kapasiteli pille gelen akıllı telefonun kutusundaki adaptör 55 Watt hızlı şarj özellikli ve 30 dakikada pil doluluk seviyesini % 85’e ulaştırabiliyor.

Huawei Mate X’in yurt dışı fiyatının 2300 Euro gibi rekor seviyede olduğunu not düşelim.

Başlıkta duvar kağıtları dedik ama şu an Mate X’in yalnızca bir duvar kağıdı internet ortamında paylaşılmış vaziyette. 2089 x 2340 piksel çözünürlükteki bu uzay – yıldızlar arası temalı duvar kağıdını buradan indirebilirsiniz.

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