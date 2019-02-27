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İddialara göre Meizu 16s ve 16s Plus‘ı kapsayan bazı yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Şirket CEO’sunun da daha önce belirttiği gibi telefonlarda herhangi bir çentik/delik veya kalın çerçeveler bulunmayacak. Bu da kulağa epey ilginç geliyor. Meizu 16s fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu anlamda ortaya çıktı.

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Meizu 16s Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi



Meizu 16s



Meizu 16s Plus

Meizu 16s 6.2 inç bir ekrana sahip olacak. 16s Plus modeli ise 6.76 inç daha büyük bir ekran taşıyacak. Her iki durumda da, Gorilla Glass 6 ile kaplanmış olan 1080p+ AMOLED panel bizleri bekliyor. Meizu 16s’nin çene kısmının Meizu 16’dan 1.5 mm daha ince olduğu belirtilmiş.

Meizu 16s’li telefonlar Snapdragon 855 yonga seti ile donatılacak ve OIS özellikli 48MP Sony IMX586 kameralar ile gelecek. Bu cihazlarda çok ince bir 3.600mAh batarya bulunacak. Şirket görünüşte hayati olmadığını düşündüğü için telefonlar kablosuz şarjdan yoksun olacak.

CEO’nun yorumlarına göre Meizu’nun yeni 16s ve 16s Plus telefonlarının çıkış tarihi nisan veya mayıs ayına denk gelecek. Fiyat tarafında ise 3.300 CNY ya da 490 dolar / 430 avrodan pahalıya mal olacak. Bizce tasarım anlamında piyasadaki diğer tüm çentikli ve punch delikli telefonlardan daha iyi görünüyorlar.

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Türkiye’de satılan Meizu telefonlar arasında Meizu 16th, Meizu 16, Meizu X8 ve Meizu Note 8 bulunuyor. Fiyat / performans anlamında Xiaomi kadar iddialı olmasa da ondan daha zarif bir tasarıma ve hafif gövde yapısına sahip oldukları söylenebilir. İki marka arasında tercih yapmak isteyenler için karar performans mı yoksa tasarım mı sorusuna bakıyor.

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