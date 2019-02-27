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Galaxy A30 ve A50 bu yıl MWC’de ilk kez tanıtıldı. Ancak Galaxy A10 açıklanmadı. Neyse ki yeni bir çift render Galaxy A10 akıllı telefonunu koruyucu kılıfı ile gösteriyor. Tasarım anlamında Galaxy A30 ve A50 ile aynı gövde yapısını taşıdığı söylenebilir. İşte epey uygun fiyatlı Samsung Galaxy A10 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy A10 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi



Samsung Galaxy A10



Samsung Galaxy A10

Görüntülere göre A10 arkasında tek bir kamera modülü ve önünde ise yine tek bir ön kamera taşıyacak. Ön kamera su damlası çentik içerisine gizlenecek. Hoparlör ise panelin sol alt köşesine yakın bir yere konumlandırılacak. Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi cihazın ana hatları dışında görsellerden elde edilebilecek çok fazla bilgi yok.



Samsung Galaxy A10

Ancak önceki söylentilere güvenirsek, Galaxy A10 özellikleri arasında Exynos 7884B yonga seti, en az 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı olması bekleniyor. Uygun fiyatlı telefonun ekranının diyagonalde 6,2 inç büyüklüğünde olacağı düşünülüyor. Çözünürlüğü ise HD+ seviyesinde olacak. Batarya kapasitesi tarafında bizleri 4.000 mAh gibi devasa bir pil bekliyor.

Samsung Galaxy A10’da parmak izi okuyucusu gibi gelişmiş özellikler bulunmayacak. Zira tasarım anlamında halihazırda birçok amiral gemisi telefondan daha iddialı görünmeyi başarıyor. Fiyat anlamında ise epey agresif bir noktaya konumlandırılacak. Vergisiz fiyatı 810 Türk Lirasına denk geliyor.

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Her şeye rağmen Galaxy A10’dan gerçek anlamda bir oyun performansı beklemeyin. Cihaz piyasaya sunulduğunda fiyat / performans bakımından epey iddialı olacak ancak 2D oyunlar ve birkaç 3D oyun dışında ağır görevlerin üstesinden gelmesi beklenmiyor. Gelişmeler için takipte kalın.

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