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Samsung Galaxy S10 duvar kağıtlarını paylaşıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung geçtiğimiz hafta Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Önceki yıllarda Galaxy S serisinde genellikle iki akıllı telefon yer alıyordu (Galaxy S9 ve Galaxy S9+ gibi), bu yıl üç farklı modelin tanıtıldığını gördük.

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Galaxy S10 ve S10+ modellerinin dışında daha uygun fiyatlı bir cihaz olan Galaxy S10e de bizlerle olacak. Bu cihaz S10 ve S10+’a kıyasla biraz daha kırpılmış özellikler sunuyor.

Samsung Galaxy S10 Duvar Kağıtlarını İndirin

Galaxy S10 akıllı telefon 149.9 x 70.4 x 7.8 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında. Alüminyum çerçeve, arka yüzde Gorilla Glass 5 kaplamalı cam, IP68 sertifikalı toz ve suya karşı dayanıklı gövde yapısı var.

Tek SIM ve hibrit çift SIM versiyonları bulunan akıllı telefonun 6.1 inç genişlikli dinamik AMOLED ekranı 3040 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. HDR10+ ve Always-on display özellikleri hazır.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ile One UI arayüzünü çalıştıran akıllı telefona Samsung’un 8 nm üretim teknolojili Exynos 9820 Octa yongaseti güç veriyor. Bu yongasetinde iki adet 2.73 GHz Mongoose M4, iki adet 2.31 GHz Cortex-A75, dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 işlemci çekirdeği ile Mali-G76 MP12 grafik işlemcisi bulunmakta.

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8 GB RAM ve 128 GB / 512 GB kapasiteli dahili depolama birimi var. Çift SIM’li modelde SIM 2 yuvası microSD kart yuvası olarak da görev yapıyor. Ürünün arka yüzünde 12 MP çözünürlüklü f/1.5-2.4 geniş açılı, 12 MP çözünürlüklü f/2.4 telefoto ve 16 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzde de 10 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası tercih edilmiş.

Ekran altında parmak izi okuyucu sensör içeren akıllı telefonun 3400 mAh kapasiteli pille geldiğini ifade edelim.

Galaxy S10 akıllı telefonun 3040 x 3040 piksel çözünürlükteki stock duvar kağıtlarını buradan indirebilirsiniz.

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