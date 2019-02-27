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Spotify‘da araç modu – araba görünümünü etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Müzik akışı hizmeti sunan servisler son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Tabii bu tablonun oluşmasında akıllı telefonların ve mobil internet bağlantı olanaklarının hızla geniş kitlelere ulaşmasının da payı büyük. Sektörde önde gelen hizmetlerden birisi Spotify. Tüm dünyada ve ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Satın aldığınız dergiyi / kitabı okurken dinlemenizin tavsiye edildiği müzikleri içeren Spotify listeleri dahi mevcut.

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Otomobilinizle her gün yolculuk yapıyorsanız trafikte geçen zamanı daha katlanabilir kılmak için müzik dinlemenin ne kadar önemli olduğunun farkındasınızdır. Radyo kanalları sizi tatmin etmiyorsa Spotify’da dilediğiniz sanatçı / grupların albümlerine ya da istediğiniz tarzda müzikler içeren listelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Spotify: Araç Modu – Araba Görünümünü Etkinleştirmek

Tabii araç kullanırken akıllı telefonla uğraşmak hem trafiğin güvenliğini tehlikeye atıyor hem de yasalara uygun değil. Her ne kadar araç durmuşken kullanılması gerekse de Spotify’da bir araba görünümü modu var.

Araba görünümü modu ile müziği duraklatma, değiştirme, favorilere ekleme gibi işlemler çok daha büyük boyutlu simgeler ile gerçekleştirilebiliyor. Arayüzde şarkı adı ve sanatçı bilgileri de normal görünüme kıyasla daha büyük puntoda görüntülenmekte.

Spotify’da araç modu / araba görünümünü etkinleştirmek için öncelikle uygulamayı çalıştırın ve arayüzde sağ alt kısımda yer alan Kitaplığın butonuna dokunun.

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Sağ üst kısımda bulunan dişli çark simgeli butona dokunarak Ayarlar menüsüne erişin.

Ayarlar menüsünde aşağı doğru kaydırma yapın ve Araba sekmesi altındaki Araba görünümü seçeneğini etkinleştirin.

Siz otomobilinize binip Bluetooth ile aracın ses sistemine bağlandığınızda Spotify araca bağlandığınızı algılayacak ve araba görünümünü otomatik olarak etkinleştirecektir.

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