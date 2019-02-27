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Android ve iOS cihazlarda en iyi aksiyon oyun deneyimi sunan beş mobil oyunu bir araya getirdik. Yazımızda mobil telefonlar için yapılmış en iyi ücretsiz aksiyon oyunlarını bulacaksınız. Bunlar arasında platform oyunlarından çok oyunculu FPS oyunlarına kadar çeşitli türler bulunuyor.

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Telefon İçin Aksiyon Oyunları (Android & iOS)

Doodle Army 2: Mini Militia

Doodle Army, çevrimiçi veya yerel olarak aynı anda toplam sekiz oyuncunun oynayabileceği çok oyunculu bir çevrimiçi savaş oyunudur. Çok oyunculu mod dışında oyunda hayatta kalma modu bulunuyor. Oyunun en iyi yanı, kullanıcıların arkadaşlarıyla Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden oynamalarına izin vermesidir. Ücretsiz bir oyundur, ancak bazı ek silahlara ve daha fazlasına erişmek için Pro sürümünü satın alabilirler.

Garena Freefire

En ünlü oyun platformlarından biri olan Garena tarafından yayınlanan oyun battle royale konseptine dayanıyor ancak türün diğer oyunlarına göre birkaç farklılığı var. Örneğin, maçta toplam oyuncu sayısı PUBG veya Fortnite gibi 100 yerine 49 ile sınırlı. Ayrıca maçların süresi de daha kısa Oyun Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Massive Warfare: Aftermatch

Massive Warfare, oyuncuların tankları, gemileri ve helikopterleri çevrimiçi bir PvP savaşında kullanabilecekleri çok oyunculu bir savaş oyunudur. Oyun yaklaşık 20 savaş aracı, araçların kişiselleştirilmesi için 15 desen ve çıkartma ve aralarından seçim yapabileceğiniz 28 teknik güçlendirme sunuyor. Ayrıca, üç benzersiz savaş arenası ve iki modu var – herkes için ücretsiz oynanabiliyor.



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Counter Terrorist

Counter Terörist, 30’dan bölüme sahip gizlenme temelli bir nişancı oyunudur. Bölümler 3 farklı temaya sahip ve klasik bir FPS oyunu gibi oynanıyor. Bu harita temaları arasında Çöl, Liman ve Kar var. Genel olarak çok yönlü bir oynanışa sahip ve oyuncular gizlenen düşmanları avlamakla sorumlular.

Temple Run 2

Temple Run 2, en ünlü endless runner oyunlarından biri olan Temple Run 1’i temel almaktadır. Oyunda, oyuncu tapınaktan çaldığı lanetli idol nedeniyle peşine takılan şeytani maymunlardan kaçarak kurtulmaya çalışır. Oyun hem Android hem de iOS’te ücretsiz olarak oynanabilir.

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