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2015 yılında piyasaya çıktığından beri Apple Watch, denklemin hem donanım hem de yazılım tarafında yapılan iyileştirmelerle iPhone ekosisteminin daha önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Giyilebilir cihaz, özellikle Series 4 modelinin daha büyük ekranı ile daha kullanışlı ve güçlü bir hale geldi. Apple, Watch kadranınızı değiştirmenize ve özelleştirmenize izin veriyor. Biz de yazımızda Apple Watch’da kadran değiştirme konusunu ele aldık.

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Apple Watch: Kadran Değiştirme

Apple Watch’a herhangi bir kadran eklemenin ve özelleştirmenin iki yolu vardır. En belirgin yol giyilebilir cihazın kendisini kullanmaktır. Geçerli kadran görselinize Force Touch aktive olana dek uzunca basın. Sola ve sağa kaydırmak, size Apple Watch’taki geçerli tüm kadranları gösterir.

Sola kaydırın ve Yeni seçeneğini göreceksiniz. Artı düğmesine bastığınızda, Digital Touch veya ekranı kullanarak tüm farklı seçenekler arasında gezinebilirsiniz.

Bir kerede saate birden fazla kadran türü (Siri kadranı gibi) eklemek mümkün. Eklenecek bir kadran bulduğunuzda sadece normal şekilde basılı tutun ve ekleyin. Özelleştirmek içinse Force Touch’ı uygulayın ve ardından Özelleştir’i seçin.

Watch App ile Apple Watch Kadranı Eklemek

Kadran eklemenin ve özelleştirmenin en iyi yolu, özellikle de Apple Watch’ta yeniyseniz, iPhone’unuzdaki Watch uygulamasıdır. Uygulamayı açın ve ardından ekranın altındaki Kadran Galerisi sekmesini seçin. Tüm kadranları daha büyük iPhone ekranında görmek mümkündür. Kullanılabilir tüm kadranları görmek için aşağı kaydırın. Belirli bir kadranla ilgili mevcut seçenekleri görmek için sola kaydırabilirsiniz.

Watch’a eklemek istediğiniz bir seçenek bulduğunuzda, kadrana dokunmanız yeterlidir. Bir sonraki sayfa, kadranın kısa bir açıklamasını sunar ve farklı renk, stil ve komplikasyon seçeneklerini görmenizi sağlar. Kadranı Apple Watch’ınıza göndermek için Ekle‘ye basın.

Apple Watch Kadranını Silmek

Kadranı silmek istiyorsanız iki farklı yöntem vardır. Apple Watch’ta, kadrana Force Touch uygulayın ve ardından yukarı kaydırın. Daha sonra Kaldır düğmesini seçmeniz gerekir.

Watch uygulamasında My Watch sekmesini seçin. Kadranlarım bölümünde, Düzenle’yi seçin. Kaldırmak için kadranın yanındaki eksi simgesini seçin ve ardından sağ taraftaki Kaldır metnine son bir kez onay verin.

Apple Watch Kadranını Özelleştirme

Bir saat kadranını kişiselleştirmenin en iyi yolu komplikasyonlardır. Komplikasyonlar hakkında fazla bir şey duymadıysanız, Apple Watch ile etkileşim kurmanın en iyi yoludur. Ancak ironik olarak, bu özellik birçok Apple Watch kullanıcısının yararlanmadığı bir şeydir.

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Hem Apple hem de üçüncü taraf geliştiricilerin bir dizi farklı komplikasyon seçeneği vardır. Watch’taki komplikasyonu kullanmak için ilgili uygulamanın iPhone’unuzda yüklü olması gerekir.

Komplikasyonların çoğu, müsabaka skoru veya mevcut hava koşulları gibi küçük bilgi parçalarını, saat kadranında kolayca görmenizi sağlar. Bazı uygulamalar, Apple Watch ekranında hangi bilgilerin gösterileceğini seçmenize de izin verir.

iOS uygulamasının My Watch sekmesinde Komplikasyonlar’ı seçerek mevcut tüm komplikasyon listesini görebilirsiniz. Düzenle’yi seçip ardından seçimin solundaki eksi simgesine dokunarak bir komplikasyonu silebilirsiniz. Görevi tamamlamak için sağ taraftaki Kaldır düğmesine basın.

Komplikasyonları Değiştirme

Kadrana komplikasyon eklemek veya değiştirmek için, Apple Watch ekranınıza Force Touch uygulayın ve Özelleştir’i seçin. Özel bir komplikasyon yuvası seçin ve o alan yeşil renkle vurgulanır ve adı gösterilir; örneğin, Rüzgar. Digital Touch’ı o yuva için mevcut komplikasyonlarda gezinmek için kullanabilirsiniz.

Apple Watch Komplikasyonları Özelleştirme

Komplikasyonları seçmeyi tamamladığınızda, değişiklikleri kaydetmek ve kadrana geri dönmek için Digital Touch düğmesine tekrar basın.

Watch uygulamasından komplikasyonları ayarlamak için, My Watch sekmesinin Kadranlarım bölümünden bir kadran seçin. Kadranın farklı komplikasyon seçeneklerini görmek için aşağı kaydırın.

Saatinizin kadranını kişiselleştirmenin yanı sıra, komplikasyonlar bir başka büyük avantaj daha sağlar. İlgili Watch uygulamasını otomatik olarak başlatmak için komplikasyona basabilirsiniz. Komplikasyonları kullanarak, saatinizi gerçekten kişiselleştirebilirsiniz.

Bir kadranı kişiselleştirmenin diğer yolları, tercihinize bağlı olarak, farklı renkler, yazı tipi stilleri ve daha fazlası olabilir. Örneğin, Color ve Modular dahil olmak üzere birçok kadrnada, resmi Apple Watch spor kayışının tonuna uygun renkleri seçebilirsiniz.

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