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Huawei P30 amiral gemileri önümüzdeki ay Paris’te piyasaya sürülecek. Açılışa kadar bir ay daha var ancak basın çalışanları çoktan cihazların görüntülerini sızdırdılar. İşte Huawei P30 ve Huawei P30 Pro‘nun temel özellikleri ve nasıl göründükleri.

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Huawei P30 ve P30 Pro İşte Böyle Görünüyor

Huawei P30 Pro Black, Twilight, Aurora

Huawei P30 Pro’da dört kamera olacak ve 10 kat zoom yapma özelliği sunacak. Özellik telefoto objektif ile elde edilecek. Kurulum oldukça sıra dışı; muhtemelen ToF olduğu düşünülen bir sensör diğer üç ana sensörden ayrı olarak konumlandırılmış. Ayrıca önde kavisli kenarlar görüyoruz. Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro tasarımını benimseyecek gibi görünüyor. Ortalıkta herhangi bir parmak izi tarayıcısı yok, bu nedenle OLED panelin altına alınmış olma ihtimali yüksek.

Huawei P30 Black, Twilight, Aurora

Huawei P30 da yine kendi başına oldukça iyi görünen bir telefon. LED flaşları ve sensörleri P30 Pro’dan farklı olarak lenslerin altına yerleştirilmiş. Bununla beraber arkada toplam 3 adet kamerası var. Önde daha basit bir yaklaşımın benimsendiğini görüyoruz – geleneksel 2.5D kavisli cam, su damlası çentik ve Huawei’in şu ana kadar ürettiği en ince çerçeveler.

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Ayrıca ilk defa bir Huawei amiral gemisinin OLED panelli ve optik parmak izi tarayıcılı olduğunu görüyoruz. Özellikleri itibariyle P30 ve P30 Pro Kirin 980 yonga setine sahip olacak. Ancak Huawei’in 5G hızları sunan Balong 5000 modemini Türkiye gibi 2020’ye kadar 5G desteklemeyecek pazarlara getirip getirmeyeceğini merakla bekliyoruz. Böylece özellikler ve çıkış tarihi adına her şey tamamlanmış oldu. Şimdi fiyat bilgisini bekleyebiliriz.

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