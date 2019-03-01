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25 Mart’ta, Apple’ın kendi servislerine odaklandığı bir etkinlik düzenleyeceği bildirildi. Ancak söylentilere bakacak olursa, bazı donanım ürünleri de açıklanabilir. Şimdi, bunların arasında yeni AirPod’lar olacak gibi görünüyor.

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AirPods 2 Artık Resmi Olarak Geliyor

İspanyol web sitesi AppleSfera’ya göre, bir dizi endüstri kaynağı Apple’ın 25 Mart’ta yeni bir AirPods duyurma planlarını onayladığını açıkladı. İddiaya göre 29 Mart Cuma günü tanıtılan yeni AirPods’ların (büyük ihtimalle AirPods 2 olacak) raflarda yerini alması bekleniyor.

Başka bir tedarikçi ise (adını gizlemek isteyen) konuya yakın olan çeşitli Asya tedarikçileri ile bağlantıları olduğunu belirtiyor. Aynı kaynak, Apple’ın mevcut AirPod’larının “üretim döngüsünün” sonuna yaklaştığını açıklıyor. Yeni aksesuarın yani AirPods 2’nin iddiaya göre raflara çıkmasına sadece birkaç gün kalmış durumda.

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Yeni AirPods’lardan neler beklenebileceği konusunda şu anda etrafta dolaşan iki teori var. Bunlardan ilki (ve daha az heyecan verici olanı), Apple’ın 25 Mart’ta AirPods’lar için yeni bir kablosuz şarj kılıfı açıklayacağı yönünde. Bu ürün piyasaya sürüldüğünde, standart orijinal AirPods çifti ile birlikte verilecek; dolayısıyla orijinal aksesuarın üretimi duracak.

Alternatif olarak, Apple AirPods 2’nin lansmanını hazırlıyor da olabilir. Söylentilere göre, AirPods 1 ile AirPods 2 arasındaki ana farklılıklar arasında ses iyileştirmeleri, su geçirmezlik, daha geniş aralık ve kayganlığı azaltan yeni bir kaplama bulunuyor. AirPods 1 önemli bir başarı elde etmişti. Zira iPhone için kablosuz kulaklık denildiğinde akla ilk gelen ürün halini aldı.

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